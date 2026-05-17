  Арбелоа о Винисиусе и Мбаппе: «Они в топ-5 самых опасных футболистов мира. Любой клуб хотел бы подписать их»
Арбелоа о Винисиусе и Мбаппе: «Они в топ-5 самых опасных футболистов мира. Любой клуб хотел бы подписать их»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после выездной победы над «Севильей» (1:0) в 37-м туре Ла Лиги заявил, что очень доволен игрой Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора

«Я очень доволен всеми своими игроками и тем отношением, которое они показали. Мы понимаем, что не выполнили поставленные задачи [на сезон]. Я работаю здесь уже четыре месяца, и оба футболиста старались отдавать все возможное. У каждого были свои сложности по ходу сезона.

Думаю, это два игрока, которых хотел бы видеть у себя любой клуб мира. Если бы была возможность, любая команда подписала бы их без раздумий. Это совершенно точно два из пяти самых опасных и непредсказуемых футболистов мира.

Сегодня забил Винисиус, но Килиан тоже проделал огромный объем работы. Надеюсь, уже в следующие выходные удача будет на его стороне», – заявил Арбелоа.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26440 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Комментарии

Да они вдвоём топ3 самых опасных игроков мира. Каждый клуб опасается, что эти двое так же развалят их клуб
ОтветName_1117078294
Комментарий скрыт
А кто этот топ составил?
Скажите ему, что он уже не тренер Реала, и можно прекращать столь откровенно зализывать попец "опасным" футболистам.
Лояльный, исполнительный, безопасный - идеальный солдат для Переца. Пока трудовую книжку не забрал, будет надеяться на трудоустройство в Мадриде, так я это понимаю
У него же язык скоро сотрётся, придётся жестами разговаривать...
Арбелоа уже стал каким то заскриптованным персонажем, которого если активировать он говорит - " Винисиус лучший, Мбаппе хотят все, они лучшие в истории футбола".
Арбелоа уже знает, что точно уходит через неделю, потому стал такой смелый. В другом случае сказал бы, что они в Топ-2, а не в Топ-5 самых опасных игроков Мира. Причём за всю историю.
Согласен. Могут развалить любой клуб своей токсичностью. Опасные типы.
Опасные для норм тренера,это да.
Их боялись даже чеченцы! Самая отмороженное ОПГ Евросоюза
Да все уже, все. Хватит зализывать, ты все равно уходишь
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Самый опасный - Вальверде. Хрустальный затылок. Такого страшно даже затрещиной вразумить.
по одиночке может быть.но когда они на поле одновременно,они такое ощущение больше мешают друг другу
