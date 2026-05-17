Арбелоа о Винисиусе и Мбаппе: «Они в топ-5 самых опасных футболистов мира. Любой клуб хотел бы подписать их»

Арбелоа о Мбаппе и Винисиусе: они в топ-5 самых опасных футболистов мира.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа после выездной победы над «Севильей» (1:0) в 37-м туре Ла Лиги заявил, что очень доволен игрой Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора .

«Я очень доволен всеми своими игроками и тем отношением, которое они показали. Мы понимаем, что не выполнили поставленные задачи [на сезон]. Я работаю здесь уже четыре месяца, и оба футболиста старались отдавать все возможное. У каждого были свои сложности по ходу сезона.

Думаю, это два игрока, которых хотел бы видеть у себя любой клуб мира. Если бы была возможность, любая команда подписала бы их без раздумий. Это совершенно точно два из пяти самых опасных и непредсказуемых футболистов мира.

Сегодня забил Винисиус, но Килиан тоже проделал огромный объем работы. Надеюсь, уже в следующие выходные удача будет на его стороне», – заявил Арбелоа.