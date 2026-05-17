Зырянов о победе «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург. Поздравляю наших руководителей, весь город»
– Есть ощущение исторического момента?
– Я знал, что если мы выиграем сегодня чемпионство, то установим рекорд.
Я поздравляю наших руководителей, весь Петербург. Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург, – заявил председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Радость за ТРЕТЬЕ Место Зенита80 была запредельная!
С тех пор еженедельно на углу Шкиперского протока покупал еженедельник Футбол-Хоккей, и Советский спорт, после матча Зенита.
Ходили и на стадион, но я нечасто, один-два раза, весной-осенью, бывали и в СКК, но летом уезжали в поля, на практику.
А в 1984 ЗЕНИТ набрал ход, мы сходили также пару раз, но я уже выпускник, инженер-экономист, в сентябре уехал по распределению, как в песне Высоцкого:
-Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!
Или как в Бриллиантовой руке:
-Приезжайте к нам на Колыму!
Там, на прииске, газеты приходили только на третий день, так что о чемпионстве Зенита84 узнал не сразу. Трансляций тоже в начале не было, да и потом редко, все - таки восьмичасовая разница.
Думал, что боление поутихнет, но нет, все 23 года ждал и болел, до нового чемпионства07, и после возврата на материк привычка покупать утренний Спорт-Экспресс была неизменной, особенно в понедельник, после тура. А с 2007 года постепенно стал переносить своё боление на спортивные сайты. И вот уже 20 лет пишу вот такой комментарий после очередного титула Зенита, в последние годы ЗЕНИТ радует:
Зенит 12 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24, 26!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 31 титул: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!
Зенит - чемпион!
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 18 титулов (8ч-3к-7ск). То есть больше половины клуба".
На Газпром арену приезжал несколько раз, примерно раз в год стараюсь, для меня это выездной матч, надо бы почаще, было бы приглашение или компания. Живу сейчас в Москве.
Естественно, заразил своим болением детей, помню, выезжали на гостевые матчи Зенита в Ярославль и Пятигорск, ходили семьёй на приезд Зенита в Москву, на всех московских стадионах отметились. А сын с невесткой даже выезжал на выездной матч Зенита в Вильяреал.
(На Газпром-арене посетили с сыном, невесткой и дочкой матч ЧЕ21 Швеция-Польша 3-2, на Россию билетов не досталось, болели в фанзоне на Конюшенной, после чего все натурально заболели: короновирусом, прививка закончилась ровно через полгода, не помогла. Охота пуще неволи!).
Конечно с интересом читаю все новости про ЗЕНИТ , и как сейчас помню имена84. Поэтому 21.11.2024 оставил вот такой комментарий после записи о праздновании 40летия первой победы Зенита:
-"Ходили с друзьями в 1984 году на Кирова два раза, весной и летом!
Болели и верили!
Как и сейчас,только одна команда на всю жизнь!
Зенит - чемпион!
А вот пакет мне не достался, я улетел в сентябре после института на севера,
как у Высоцкого: "Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!"
Значит надо заиметь пакет-мешок сейчас! Ведь болеем всю жизнь за одну команду, это круче и крепче, чем любовь!"
(Зенит выпустил к 40летию первого чемпионства84 копию победного пакета 1984 года).
Комментарий заметили в редакции Спортса и попросили вышеизложенные подробности.
С удовольствием с вами ими делюсь!
И предложили подарки от Зенита!
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!
Спасибо Зениту за внимание к преданному болельщику, за присланные в подарок худи, футболку и кепку на тему Зенит84, и самое ценное - раритетный пакет84, прозванный не нами - мешок.
Зенит - Чемпион!