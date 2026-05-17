Зырянов о победе «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург. Поздравляю наших руководителей, весь город»

– Есть ощущение исторического момента?

– Я знал, что если мы выиграем сегодня чемпионство, то установим рекорд.

Я поздравляю наших руководителей, весь Петербург. Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург, – заявил председатель правления «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Первым делом начальство поздравил
Главное - руководителей. Прогиб засчитан, Константин
Столица российского судейства . С футболом там мало общего , в чем мы сегодня в очередной раз убедились
ОтветZakalZaReal
В кассу! Без очереди))
Про краснодар,который судьи тянули за уши вы конечно промолчите,да)?
С 1980г осознанно болею за ЗЕНИТ, ходили на пару матчей на Кирова, весной и осенью. (Примечание: на им. Ленина (Петровский) ездили гораздо чаще, но не на Динамо, а на качалку, на трамвайчике с Васильевского).
Радость за ТРЕТЬЕ Место Зенита80 была запредельная!
С тех пор еженедельно на углу Шкиперского протока покупал еженедельник Футбол-Хоккей, и Советский спорт, после матча Зенита.
Ходили и на стадион, но я нечасто, один-два раза, весной-осенью, бывали и в СКК, но летом уезжали в поля, на практику.
А в 1984 ЗЕНИТ набрал ход, мы сходили также пару раз, но я уже выпускник, инженер-экономист, в сентябре уехал по распределению, как в песне Высоцкого:
-Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!
Или как в Бриллиантовой руке:
-Приезжайте к нам на Колыму!
Там, на прииске, газеты приходили только на третий день, так что о чемпионстве Зенита84 узнал не сразу. Трансляций тоже в начале не было, да и потом редко, все - таки восьмичасовая разница.
Думал, что боление поутихнет, но нет, все 23 года ждал и болел, до нового чемпионства07, и после возврата на материк привычка покупать утренний Спорт-Экспресс была неизменной, особенно в понедельник, после тура. А с 2007 года постепенно стал переносить своё боление на спортивные сайты. И вот уже 20 лет пишу вот такой комментарий после очередного титула Зенита, в последние годы ЗЕНИТ радует:

Зенит 12 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24, 26!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 31 титул: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!
Зенит - чемпион!
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 18 титулов (8ч-3к-7ск). То есть больше половины клуба".
На Газпром арену приезжал несколько раз, примерно раз в год стараюсь, для меня это выездной матч, надо бы почаще, было бы приглашение или компания. Живу сейчас в Москве.
Естественно, заразил своим болением детей, помню, выезжали на гостевые матчи Зенита в Ярославль и Пятигорск, ходили семьёй на приезд Зенита в Москву, на всех московских стадионах отметились. А сын с невесткой даже выезжал на выездной матч Зенита в Вильяреал.
(На Газпром-арене посетили с сыном, невесткой и дочкой матч ЧЕ21 Швеция-Польша 3-2, на Россию билетов не досталось, болели в фанзоне на Конюшенной, после чего все натурально заболели: короновирусом, прививка закончилась ровно через полгода, не помогла. Охота пуще неволи!).
Конечно с интересом читаю все новости про ЗЕНИТ , и как сейчас помню имена84. Поэтому 21.11.2024 оставил вот такой комментарий после записи о праздновании 40летия первой победы Зенита:
-"Ходили с друзьями в 1984 году на Кирова два раза, весной и летом!
Болели и верили!
Как и сейчас,только одна команда на всю жизнь!
Зенит - чемпион!
А вот пакет мне не достался, я улетел в сентябре после института на севера,
как у Высоцкого: "Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!"
Значит надо заиметь пакет-мешок сейчас! Ведь болеем всю жизнь за одну команду, это круче и крепче, чем любовь!"
(Зенит выпустил к 40летию первого чемпионства84 копию победного пакета 1984 года).

Комментарий заметили в редакции Спортса и попросили вышеизложенные подробности.
С удовольствием с вами ими делюсь!
И предложили подарки от Зенита!
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!
Спасибо Зениту за внимание к преданному болельщику, за присланные в подарок худи, футболку и кепку на тему Зенит84, и самое ценное - раритетный пакет84, прозванный не нами - мешок.
Зенит - Чемпион!
ОтветКагов
Это же бот написал, да ? Ну вряд ли человек ? Разве что при температуре...
Зенит в телеге выложил забавный постер "100 ЛЕТ и 357 дней". Напоследок решили провести сельдереем по губам всем шутникам. Браво.)))
руководителей он поздравляет, тьфу блин
Как из букв З, О, П и Р он умудрился собрать слово "столица"?
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Тебе, лапотнику, не понять.
Передайте ему, что столица это нечто основательное и более или менее постоянное, а не кочевая юрта
ОтветДядюнТоп
Ахаха. Так он сибиряк, а там все коренные народы-кочевники с юртой.
ОтветВасилич_82
Какой сибиряк ? Сочинитель
Ну сейчас начнётся "всенародное" питерское вылизывание выстраданной победы.....
Семак о титуле «Зенита»: «20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне – вообще ни о чем»
17 мая, 18:55
Газзаев о «Зените» и «Краснодаре»: «В Испании «Реал» и «Барселона» все время выигрывают, потому что лучше готовы. Борьба в РПЛ шла до последнего, распределение мест закономерно»
17 мая, 18:48
Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»
17 мая, 18:28
