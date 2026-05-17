Мостовой о «Краснодаре»: «Кто возьмет на себя вину за упущенное чемпионство? Что может сделать Мусаев, если не знает, как ударить по мячу? Забей Боссели, он бы сейчас хлопал»

Александр Мостовой: что может сделать Мусаев, если сам не умеет бить по мячу.

«Зенит » стал чемпионом не после победы над «Ростовом », а после поражения «Краснодара » от «Динамо ». Кому сейчас важно, заслуженное или незаслуженное чемпионство? Выиграли и выиграли. Сколько раз видел команды, которые заслуживали, а потом по телевизору смотрели, как соперники празднуют победу.

Интересно будет посмотреть, кто возьмет на себя вину в кубанском клубе за упущенное чемпионство. С другой стороны, как я всегда и говорил, играют футболисты. Что может сделать Мурад Мусаев , если сам не знает, как ударить по мячу? А вот если бы Хуан Боссели забил, он бы сейчас хлопал и радовался», – сказал экс-хавбек «Спартака».