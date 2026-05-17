Евсеев после 0:0 со «Спартаком»: «Локомотив» проиграл, но занял третье место. Поздравляю и жду какой-нибудь презент»

Вадим Евсеев: жду презент от «Локо» за то, что мы не дали «Спартаку» выиграть.

Главный тренер махачкалинского «Динамо » Вадим Евсеев заявил, что ждет благодарностей от «Локомотива » за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ .

«Локомотив», уступивший ЦСКА (1:3) в последнем туре, завоевал бронзовые медали благодаря тому, что красно-белые потеряли очки в Махачкале.

«Смотрите, мы же не дали «Спартаку» выиграть? «Локомотив» проиграл, но занял третье место.

Поздравляю «Локомотив», жду какой‑нибудь презент. Звание заслуженного железнодорожника у меня есть, поэтому пусть будет еще что‑нибудь стоящее», – сказал Евсеев.

