  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евсеев после 0:0 со «Спартаком»: «Локомотив» проиграл, но занял третье место. Поздравляю и жду какой-нибудь презент»
0

Евсеев после 0:0 со «Спартаком»: «Локомотив» проиграл, но занял третье место. Поздравляю и жду какой-нибудь презент»

Вадим Евсеев: жду презент от «Локо» за то, что мы не дали «Спартаку» выиграть.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев заявил, что ждет благодарностей от «Локомотива» за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив», уступивший ЦСКА (1:3) в последнем туре, завоевал бронзовые медали благодаря тому, что красно-белые потеряли очки в Махачкале.

«Смотрите, мы же не дали «Спартаку» выиграть? «Локомотив» проиграл, но занял третье место.

Поздравляю «Локомотив», жду какой‑нибудь презент. Звание заслуженного железнодорожника у меня есть, поэтому пусть будет еще что‑нибудь стоящее», – сказал Евсеев.

Галактионов поблагодарил Евсеева за ничью «Махачкалы» со «Спартаком»: «Он поздравил меня с медалями, у нас хорошие отношения. «Локомотив» заслужил бронзу»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26323 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoВадим Евсеев
logoЛокомотив
ахахаха
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вспомни свою гениальную фразу в матче с Уэльсом. Вот тебе и ответ)
Ха-ха! Вадик поднял настроение, испорченное поражением от Коней. Наша старая гвардия. Какая порой ностальгия по таким мастерам, как Лоськов, Измайлов, Асатиани ...
ОтветСкорый поезд
Ха-ха! Вадик поднял настроение, испорченное поражением от Коней. Наша старая гвардия. Какая порой ностальгия по таким мастерам, как Лоськов, Измайлов, Асатиани ...
Джанашия, Лекхето 🥺
Ответslipar
Джанашия, Лекхето 🥺
Конечно. Есть кого вспомнить.
Сезон позади. Бронза на груди. Не золото, но работа на совесть. Спасибо, ЛОКО, за характер и зубы. В следующем году — только первое место. С окончанием сезона, мужики! 🔴🟢🚂
призент вылететь в пердив .
Прикольный мужик. Поддерживаю 👏
Вадику не жалко.
Безрукову прилетало,посмотрим теперь что будет этому персонажу
Поздравляю с бронзой.
Спасибо Валентиныч 🫰
Вадик ты в ФНЛ будешь много презинтов получать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Ловчев: «Ужасный «Спартак»! Меня трясло от того, как они «боролись» за бронзу. Готов был поубивать лежащих на поле. Миллиарды, миллионы получают, а играть не умеют, ни момента»
17 мая, 18:07
Карседо про 0:0 с «Махачкалой»: «Спартак» хотел победить, но нам не удалось сыграть как нужно. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не хватало спокойствия»
17 мая, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
27 минут назад
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
40 минут назадВидео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
сегодня, 11:32Видео
Так «Арсенал» отмечал чемпионство в 2004-м – молодой Венгер поднял кубок над ратушей!
сегодня, 11:30ВидеоСпортс"
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
1 минуту назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
2 минуты назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
5 минут назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
11 минут назад
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
18 минут назад
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
33 минуты назадФото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
39 минут назад
Пименов о Шварце в «Динамо»: «Переплачивать за тренера сейчас нецелесообразно. Надо дать Гусеву шанс – он свой, он дешевле, качеством не уступает»
45 минут назад
«Вильярреал» объявил об уходе Педрасы в конце сезона. Защитник провел 15 лет в системе клуба
51 минуту назад
Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Они могут быть последними – приватизация неизбежна. Объявим решение по выдвижению в субботу»
сегодня, 12:21
Рекомендуем