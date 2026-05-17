  Вадим Евсеев: «Спартак» – лучшая команда весенней части сезона. Получается, мы помогли «Локо» занять 3-е место? «Локомотив» – форева!»
Вадим Евсеев: «Спартак» – лучшая команда весенней части сезона. Получается, мы помогли «Локо» занять 3-е место? «Локомотив» – форева!»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев доволен, что помог «Локомотиву» финишировать третьим по итогам сезона Мир РПЛ.

Клуб из столицы Дагестана сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре чемпионата России и не позволил красно-белым обойти «Локо» в таблице.

– Я считаю, что мы сегодня играли против лучшей команды весенней части сезона. Это видно и по результатам, и по игре. В тактическом плане это самый сложный соперник.

Сложно было противостоять этому сопернику, но мы рады, результат позволит нам продолжить выступление в чемпионате.

– Аззи в первом тайме много обострял, но во втором уже не так активно шел вперед. Решили немного засушить игру?

– Мы играли против «Спартака», который наверняка знает как противодействовать. В перерыве тоже, вероятно, сделали какие-то акценты.

Сопернику вообще-то тоже результат нужен. Получается, мы помогли занять «Локомотиву» занять третье место? «Локомотив» – форева! – сказал Евсеев.

Источник: «Матч ТВ»
Евсеев о третьем месте Спартака: ### вам
Евсеев о третьем месте Спартака: ### вам
Зачёт!
Спасибо за помощь!
Вадим - легенда
Локо должен ему медаль отправить!))
Я не против )
Как бы это безволие не аукнулось в финале кубка. ЦСКА такой подарок на блюдечке принесли, а мы про классике всё просрали
Комментарий скрыт
Да харош уже, в самом деле! Как оно может аукнуться? Там будет финал!! Абсолютно иной настрой. Да, игра была никакая унылое Г. Выпускай молодёжь, пусть доказывают. Но, увы. С другой стороны, если бы еврокубки давали бонус за третье место, сами понимаете. Не бередите. Ничё не аукнется. Разные турниры. Финал сравнивать тупо с матчем за бронзу, которая ничего не даёт по сути, учитывая, что для Спартака всегда важно только первое место.
Спартак вторые неудачники концовки чемпионата после Краснодара
Сочи как будто бы больше неудачник
Сгусток энергии
Ѣ !
В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шёл Творец Вселенной. Остановившись, он изрёк: «Я — друг униженных и бедных, Я — всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я — красно-белый», И Бог заплакал вместе с ним.
В ФНЛ же выведет с такой игрой команду, форева!
Все красно-зеленые теперь будут поддерживать Вадима Валентиновича в стыковых матчах. Спасибо!
Спартак просто плюнул на свои обещания бороться за бронзу. И, это плевок в сторону болельщиков, которые поверили в эти обещания команды и тренера. Карседо получил жирный минус в оценке его тренерских качеств. А его слова про борьбу за третье место, пустая трепотня, так же, как и Некрасова.
Согласен. И доказательство этому отсутствие Барко в матче за бронзу!
Ок. Если Спартак возьмёт Кубок, то можно ещё этот ход и в зачёт пустить. В противном случае Хуану Карседо жирный минус!
Карседо пошатнул веру в победу в игре за Кубок. Команда крайне неуверенно играла с аутсайдером. При этом, Краснодар своего аутсайдера вынес. Если Спартак так зависит от Барко, то это тоже не в плюс. Жедсон сыграл отвратительно.
Скорее всего у Спартака все мысли о кубке. Как был напуган Карседо, когда Литвинову помощь оказывали...
