Вадим Евсеев: «Спартак» – лучшая команда весенней части сезона. Получается, мы помогли «Локо» занять 3-е место? «Локомотив» – форева!»

Вадим Евсеев: «Спартак» – лучшая команда весенней части сезона.

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев доволен, что помог «Локомотиву» финишировать третьим по итогам сезона Мир РПЛ .

Клуб из столицы Дагестана сыграл вничью со «Спартаком » (0:0) в 30-м туре чемпионата России и не позволил красно-белым обойти «Локо» в таблице.

– Я считаю, что мы сегодня играли против лучшей команды весенней части сезона. Это видно и по результатам, и по игре. В тактическом плане это самый сложный соперник.

Сложно было противостоять этому сопернику, но мы рады, результат позволит нам продолжить выступление в чемпионате.

– Аззи в первом тайме много обострял, но во втором уже не так активно шел вперед. Решили немного засушить игру?

– Мы играли против «Спартака», который наверняка знает как противодействовать. В перерыве тоже, вероятно, сделали какие-то акценты.

Сопернику вообще-то тоже результат нужен. Получается, мы помогли занять «Локомотиву» занять третье место? «Локомотив» – форева! – сказал Евсеев.