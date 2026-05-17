У «Реала» 3 сухие победы и поражение от «Барселоны» в 4 последних матчах

«Реал» всухую обыграл «Севилью» в 37-м туре Ла Лиги.

Команда Альваро Арбелоа победила в гостях со счетом 1:0.

В последних четырех матчах у мадридцев три победы. 14 мая они обыграли «Овьедо» (2:0), 3-го – «Эспаньол» (2:0). 10 мая было поражение от «Барселоны» со счетом 0:2.

В заключительном туре «Реал» встретится с «Атлетиком».