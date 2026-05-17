ПСВ завершил сезон в Эредивизи с 19-очковым отрывом от 2-го места – это рекорд чемпионата
По итогам сезона команда из Эйндховена, ставшая чемпионом за 5 туров до конца сезона, набрала 84 очка. У «Фейеноорда», занявшего второе место в таблице, 65 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
