ПСВ завершил сезон в Эредивизи с 19-очковым отрывом от 2-го места – это рекорд чемпионата

ПСВ завершил сезон с рекордным для чемпиона Нидерландов отрывом в 19 очков.

По итогам сезона команда из Эйндховена, ставшая чемпионом за 5 туров до конца сезона, набрала 84 очка. У «Фейеноорда », занявшего второе место в таблице, 65 очков.

19-очковый отрыв ПСВ от второго места в чемпионате стал рекордным в истории Эредивизи .