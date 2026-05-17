Семак о титуле «Зенита»: «20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне – вообще ни о чем»

Семак подвел итоги сезона «Зенита»: 20 побед в РПЛ – это потрясающе.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак кратко подвел итоги сезона для петербургского клуба.

В воскресенье сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура Мир РПЛ и завоевали чемпионский титул.

– Экспресс-оценка по сезону? Насколько довольны?

– Супер. 20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне? Всего два. Это вообще ни о чем, наверное, – сказал Семак.