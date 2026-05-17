  Семак о титуле «Зенита»: «20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне – вообще ни о чем»
Семак о титуле «Зенита»: «20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне – вообще ни о чем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак кратко подвел итоги сезона для петербургского клуба. 

В воскресенье сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура Мир РПЛ и завоевали чемпионский титул. 

– Экспресс-оценка по сезону? Насколько довольны?

– Супер. 20 побед в чемпионате – это потрясающе. Два поражения в сезоне? Всего два. Это вообще ни о чем, наверное, – сказал Семак. 

Когда через много лет будут смотреть на статистику, то будут говорить - вот это цифры, конечно, всего 2 поражения, столько титулов подряд, 10 лет в призерах и т.п., никто не вспомнит эту "игру" и т.п.

Ну, ровно то же самое, как сейчас всем рассказывают об игре Яшина, которую уже почти никто не видел, или чемпионства Романцева, хотя там были и бромантаны и скупки игроков, отсутствие конкуренции и т.п., или забыл подводные камни тех событий.

История всё съедает, и остаются только голые факты.
ОтветКамбоджа Иванов
Какие бромантаны при Романцеве? Скандал с бромантаном был после того, как Черевченко уволил Романцева и взял тренером Черышева.
Какие скупки игроков? Спартак был лучшим клубом России, в лучший клуб всегда стремится большинство.
Отсутствие конкуренции? Да там конкуренты в виде тогдашних Динамо, Ротора, Алании дали бы жару всем, кроме Краснодара и Зенита. В лучшие свои годы и с этими двумя бы поборолись. Были так же Локо с ЦСКА, которые были слабее образца 00-х, но так же крепкими командами. Команды середины и низа таблицы были в среднем слабее, но верх не был слабее. Это миф, что не было конкуренции.
Ну в целом да. Кстати, два поражения в сезоне - столько же, сколько у Зенита Спалетти 2010, который считался эталоном практически. Но там чемпионство заранее выиграли, тут до последнего тура борьба
ОтветВладислав Харламов
Это притом, что этот сезон «Зенит» начал очень плохо и шел внизу таблицы
Сложно поспорить. Результат в чемпионате есть, но смотреть Зенит последние три сезона ооочень тяжело.
Поздравляю Зенит с очередным титулом !!!! В новом сезоне желаю лучших перемен в составе и игре.
Как говорится победителей не судят, но очень бы хотелось видеть в игре Зенита больше азарта, нацеленности на ворота соперника, и полной отдачи в каждом матче, а не только в играх с Краснодаром и московскими командами.
Давай, Богданыч, рули дальше.
Однако в игре есть очень много чего, что надо улучшать. Так что сейчас праздновать, заслужили, но на лаврах почивать не надо, впереди много работы, в том числе и над своими ошибками, Сергей Богданович.
Так что будем и дальше смотреть на держисраку футбол
Физрук забыл добавить: «14 пенальти - это недоработка наших офисных планктонов»
Золото сегодня есть, можно и не молчать.
Золото сегодня есть, можно и не молчать.
Победителей не судят, факт на лицо!
