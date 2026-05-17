  У Захаряна ни одного удара и желтая карточка за 57 минут с «Валенсией». Россиянин сыграл впервые с марта
У Захаряна ни одного удара и желтая карточка за 57 минут с «Валенсией». Россиянин сыграл впервые с марта

Захарян отыграл 57 минут против «Валенсии».

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в первом матче за два месяца.

Полузащитник вышел в старте «Реал Сосьедад» на игру с «Валенсией» в 37-м туре Ла Лиги. Он отыграл 57 минут, прежде чем был заменен.

За отведенное ему время россиянин не нанес ни одного удара и получил желтую карточку. Также на его счету 34 передачи (точных – 27), одна обводка и один отбор.

В последний раз Захарян совершал голевое действие в октябре 2025-го – тогда он забил «Негрейре» в Кубке Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Арсен Захарян
Валенсия
Ла Лига
Реал Сосьедад

Ну если судить объективно Заха сыграл не плохо. И первую голевую атаку он начал эфективным пасом.
Это был вызов для него. Выжить любой ценой в течении 57 минут.
Ого Захарян вышел даже 57 поиграл ахаха
Как по мне он очень даже хорошо сыграл. Такие передачи давал хорошие - просто человек без игровой практики и с партнерами не наигран.
Как по мне он очень даже хорошо сыграл. Такие передачи давал хорошие - просто человек без игровой практики и с партнерами не наигран.
Интереснее посмотреть на это пошире.
Захарян играет матч, получает оценку за игру лучше, чем у СЕМЕРЫХ игроков клуба.
После этого его меняют на 57 минуте.
Далее кк у Валенсии, далее Валенсия забивает 2 гола.
После матча болелы Сосьедада пишут, что Захарян играл плохо))
Как по мне он очень даже хорошо сыграл. Такие передачи давал хорошие - просто человек без игровой практики и с партнерами не наигран.
Просто человек не привык к конкуренции внутри команды, он один самых техничных российских футболистов, но бойцовские качества надо тоже прокачивать, пока есть возможность, иначе сдуется и приедет в РПЛ доигрывать
Захарян выйдет в старте «Сосьедада» впервые с февраля – в матче с «Валенсией»
17 мая, 16:21
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
16 мая, 06:59
Агент Захаряна: «Арсен недоволен тем, что не получает время, сложно комментировать решение Матараццо. В «Сосьедаде» уже не выходят на поле игроки, которые раньше играли»
15 мая, 13:12
