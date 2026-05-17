У Захаряна ни одного удара и желтая карточка за 57 минут с «Валенсией». Россиянин сыграл впервые с марта
Захарян отыграл 57 минут против «Валенсии».
Арсен Захарян не отметился результативными действиями в первом матче за два месяца.
Полузащитник вышел в старте «Реал Сосьедад» на игру с «Валенсией» в 37-м туре Ла Лиги. Он отыграл 57 минут, прежде чем был заменен.
За отведенное ему время россиянин не нанес ни одного удара и получил желтую карточку. Также на его счету 34 передачи (точных – 27), одна обводка и один отбор.
В последний раз Захарян совершал голевое действие в октябре 2025-го – тогда он забил «Негрейре» в Кубке Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Захарян играет матч, получает оценку за игру лучше, чем у СЕМЕРЫХ игроков клуба.
После этого его меняют на 57 минуте.
Далее кк у Валенсии, далее Валенсия забивает 2 гола.
После матча болелы Сосьедада пишут, что Захарян играл плохо))