Соболев прошел с кубком РПЛ мимо журналистов: «Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»

Соболев: все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!.

Александр Соболев готовится отпраздновать чемпионство с «Зенитом » в ресторане.

Форвард сине-бело-голубых прошелся с кубком РПЛ мимо микст-зоны, где Игорь Дивеев отвечал на вопросы журналистов.

«Все поехали в ресторан! Все в ресторан!

Шампанское, коньяк, виски, русская водка! Все в ресторан! Игорь!» – кричал Соболев.