Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Впервые за восемь лет удалось вырвать титул в такой борьбе. Поздравляю болельщиков и Петербург с победой»

Анатолий Тимощук поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства в РПЛ.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ, которая обеспечила петербуржцам чемпионство. 

– Естественно, хотели вернуть чемпионство в Санкт‑Петербург, но в такой борьбе как сегодня впервые удалось за эти восемь лет вырвать [чемпионство]. Очень нервный матч получился. Было большое давление, потому что многие игроки не были чемпионами вместе с нами, поэтому переживали. Но выстояли, проявили характер. Это большой праздник для нас всех. Мы очень рады, что стали чемпионами. Поздравляю всех болельщиков и город Санкт‑Петербург с победой.

– Важно, что «Зенит» обогнал «Спартак» по количеству чемпионств в России?

– Не думаю. Хотели взять больше титулов подряд, но, к сожалению, не получилось. В этом году мы практически весь чемпионат были в роли преследователя, а сегодня смогли вырвать эту победу. Это очень важно и радостно. Я очень счастлив за команду и ребят, которые проделали огромную работу.

– Тем слаще, когда на повороте выходишь из‑за спины соперника.

– Естественно. У меня на днях спрашивали про самый драматичный матч в карьере, я вспомнил лигу чемпионов с «Баварией», когда в 2012 году проиграли «Челси». И думал: «Не дай бог сегодня будет нехорошее стечение обстоятельств, что придется говорить об этом». Но, слава богу, ребята молодцы, оставили меня без этой памяти, всех поздравляю с большой победой, – сказал Тимощук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ну 2 года назад тоже смогли вырвать в последнем туре... так что не в первые
Вырванный титул был два года назад, если сравнивать с сегодняшним
Всмысле впервые в такой борьбе ? Динамо-Краснодар, Ростов-Зенит, гол Артура ? Что за бред, там намного напряженнее было
на самом деле лучше было бы, если бы Зенит стал чемпионом в прошлом году, где он кстати был больше достоин стать чемпионом, чем Краснодар, а в текущем году пусть был бы Краснодар... чтобы у Зенита был рекорд по чемпионствам подряд
Скажите спасибо луневу) он вытащил, а не гений семак
ОтветРоман Цурканов
клоун
Спасибо,что представились Роман!! С очередным сезоном без медалей вас при стабильно вторым бюджетом в РПЛ!!
ОтветОтчим Стифлера
Спасибо,что представились Роман!! С очередным сезоном без медалей вас при стабильно вторым бюджетом в РПЛ!!
мудило
В позапрошлом сезоне было такое же, нет?
Да ладно, второй "титул" за три года, можно сказать, "на шару" и опять благодаря Динамо)))
