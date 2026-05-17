Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Впервые за восемь лет удалось вырвать титул в такой борьбе. Поздравляю болельщиков и Петербург с победой»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ, которая обеспечила петербуржцам чемпионство.
– Естественно, хотели вернуть чемпионство в Санкт‑Петербург, но в такой борьбе как сегодня впервые удалось за эти восемь лет вырвать [чемпионство]. Очень нервный матч получился. Было большое давление, потому что многие игроки не были чемпионами вместе с нами, поэтому переживали. Но выстояли, проявили характер. Это большой праздник для нас всех. Мы очень рады, что стали чемпионами. Поздравляю всех болельщиков и город Санкт‑Петербург с победой.
– Важно, что «Зенит» обогнал «Спартак» по количеству чемпионств в России?
– Не думаю. Хотели взять больше титулов подряд, но, к сожалению, не получилось. В этом году мы практически весь чемпионат были в роли преследователя, а сегодня смогли вырвать эту победу. Это очень важно и радостно. Я очень счастлив за команду и ребят, которые проделали огромную работу.
– Тем слаще, когда на повороте выходишь из‑за спины соперника.
– Естественно. У меня на днях спрашивали про самый драматичный матч в карьере, я вспомнил лигу чемпионов с «Баварией», когда в 2012 году проиграли «Челси». И думал: «Не дай бог сегодня будет нехорошее стечение обстоятельств, что придется говорить об этом». Но, слава богу, ребята молодцы, оставили меня без этой памяти, всех поздравляю с большой победой, – сказал Тимощук.
