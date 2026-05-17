  • Газзаев о «Зените» и «Краснодаре»: «В Испании «Реал» и «Барселона» все время выигрывают, потому что лучше готовы. Борьба в РПЛ шла до последнего, распределение мест закономерно»
Газзаев: ничего страшного, что «Краснодар» и «Зенит» снова делят первенство.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сравнил противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Мир РПЛ с соперничеством «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» в последнем туре со счетом 1:0. Команда из Санкт-Петербурга набрала 68 очков, у ставшего вторым «Краснодара» на два балла меньше.

«Поздравляю «Зенит» с победой в чемпионате в очередной раз. Весь год за чемпионство боролись две команды – «Зенит» и «Краснодар». Они шли нога в ногу. Борьба продолжалась до последнего, тридцатого тура. Говорить, что кто-то мог сыграть лучше или хуже, неправильно.

Если «Зенит» и «Краснодар» боролись за золото, а «Локомотив» стал бронзовым призером, то распределение мест закономерно. Сильнее оказывается тот, кто правильно выстроил тактическую и функциональную подготовку и меньше ошибался. «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году, а в этом с первого тура было видно, что хочет подтвердить титул. Две эти команды лучше подготовились – с точки зрения мастерства, тактики, стремления к победе и функциональной готовности, индивидуального мастерства.

Да, две команды – «Краснодар» и «Зенит» – снова делят первенство, но ничего страшного в этом нет. Посмотрите на Испанию: почему «Реал» и «Барселона» все время выигрывают? Потому что они лучше готовы, у них лучшие игроки, они лучше используют свои возможности», – сказал Газзаев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Валера по имени Гав
Газза прав, но сравнение не очень)
Необходимо сказать большое спасибо трудолюбивому черепу, армяшке - кукуяшке и многочисленным присмыкающим !! Браво!!!
