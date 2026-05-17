  • Галактионов поблагодарил Евсеева за ничью «Махачкалы» со «Спартаком»: «Он поздравил меня с медалями, у нас хорошие отношения. «Локомотив» заслужил бронзу»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что поблагодарил Вадима Евсеева, возглавляющего махачкалинское «Динамо», за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив», уступивший ЦСКА (1:3) в последнем туре, мог лишиться бронзовых медалей, если бы красно-белые одержали победу в Махачкале. 

«Поблагодарил по телефону Евсеева, он поздравил меня с медалями. У нас с ним хорошие отношения. Мы трудились, старались, несмотря на все факторы, и в целом заслужили медали.

Молодые ребята в чемпионате РПЛ впервые выиграли медали, это большой шаг в их карьере. Поздравляю команду, персонал, руководство клуба, учитывая, что у нас впервые медали за пять лет», – сказал Галактионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
"Мишаня ### с медалями тебя ##### #####. Хороший ### результат ####" - поздравил коллегу Вадим Валентинович.
Локо заслужил больше по итогам всего сезона. Новый тренер оживил Спартак, но этого было мало.
Однако, то, как валялась Махачкала, это уж как-то слишком. Все понимаю, но когда чел бьется головой в спину Ливая и свистят фол Ливая, перебор что ли. Как и падения Мубарика. Жаль, что иранец не сыграл. Он у них неплохой.
Надеюсь они вылетят, это не футбол
Прям как Жиго бился об Дзюбу и падал в конвульсиях, а Карасев свистел фол в пользу Спартака))
Бронза,конечно,заслуженная. Но весенний спад «Локо» слишком ярко выражен,что-бы его не замечать.
Евсеев - «Поздравляю,###».
Галактионов забыл поблагодарить Карседо.
Может, ещё и Станковича, Романова и Челестини поблагодарить надо было?
Челестини в первую очередь
С бронзой, Паровозы! 🚂🔥🎉
3 раза соперники давали возможность Спартаку подняться на 3е место,но Спартак каждый раз проигрывал или не выигрывал свои матчи. Так что все на своих заслуженных местах
Чемпионат сейчас таков что сложно поздравлять с чем то кого то, и что кто то что то заслужил, но Локомотиву действительно нужно отдать должное и поздравить с бронзой, раз Спартаку это оказалось не надо
Мое мнение таково - Станкович наладил футбол Спартака к моменту своего изгнания ,4- 3 -3 заработала к тому моменту ( там же не было в полузащите сразу двух паспортин- Литвинова и Умярова, вместо старика Зобнина левым защитником играл Дмитриев), левой восьмёркой был Барко, а правой Жетсон, все по уму! Романов- субстанция оборонительная, у меня вызывает только омерзение, такие отбрасывают клубы сильно назад, если дать им власть. Челестини- отличный атакующий тренер, но соблазнился сомнительными трансферами и сгубил прекрасный дуэт Обляков- Кисляк ( Але, Спартак- это опорники, почти Умяров и Литвинов!). Конфликт с Мойзесом и все, к тому же всегда есть работа на Западе, где в столицах не летают ( пока) вражеские беспилотники.
Вряд-ли заслужил, много потеряли, Спартак отыграл 7 очков, но и Спартак незаслужил бронзу точно, с таким отношением к последнему матчу чемпионата.
