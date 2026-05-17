Галактионов поблагодарил Евсеева за ничью «Махачкалы» со «Спартаком»: «Он поздравил меня с медалями, у нас хорошие отношения. «Локомотив» заслужил бронзу»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что поблагодарил Вадима Евсеева, возглавляющего махачкалинское «Динамо», за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ.
«Локомотив», уступивший ЦСКА (1:3) в последнем туре, мог лишиться бронзовых медалей, если бы красно-белые одержали победу в Махачкале.
«Поблагодарил по телефону Евсеева, он поздравил меня с медалями. У нас с ним хорошие отношения. Мы трудились, старались, несмотря на все факторы, и в целом заслужили медали.
Молодые ребята в чемпионате РПЛ впервые выиграли медали, это большой шаг в их карьере. Поздравляю команду, персонал, руководство клуба, учитывая, что у нас впервые медали за пять лет», – сказал Галактионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Однако, то, как валялась Махачкала, это уж как-то слишком. Все понимаю, но когда чел бьется головой в спину Ливая и свистят фол Ливая, перебор что ли. Как и падения Мубарика. Жаль, что иранец не сыграл. Он у них неплохой.