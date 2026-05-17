Галактионов поблагодарил Евсеева за ничью «Махачкалы» со «Спартаком»: «Он поздравил меня с медалями, у нас хорошие отношения. «Локомотив» заслужил бронзу»

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов рассказал, что поблагодарил Вадима Евсеева , возглавляющего махачкалинское «Динамо », за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив», уступивший ЦСКА (1:3) в последнем туре, мог лишиться бронзовых медалей, если бы красно-белые одержали победу в Махачкале.

«Поблагодарил по телефону Евсеева, он поздравил меня с медалями. У нас с ним хорошие отношения. Мы трудились, старались, несмотря на все факторы, и в целом заслужили медали.

Молодые ребята в чемпионате РПЛ впервые выиграли медали, это большой шаг в их карьере. Поздравляю команду, персонал, руководство клуба, учитывая, что у нас впервые медали за пять лет», – сказал Галактионов.