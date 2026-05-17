Сафонов – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Парижем» в последнем туре Лиги 1

Сафонов вновь попал в стартовый состав «ПСЖ».

Матвей Сафонов выйдет на поле в заключительном матче «ПСЖ » в сезоне Лиги 1.

Российский вратарь вошел в стартовый состав команды на матч с «Парижем » в 34-м туре Лиги 1. Сафонов сыграет в старте «ПСЖ» во втором матче подряд – в матче с «Лансом» (2:0), в котором парижане оформили чемпионский титул, Сафонов также играл с первых минут.

До этого Сафонов пропускал встречу с «Брестом» – 10 мая он остался в запасе.

Сафонов проведет 15-й матч в Лиге 1 в текущем сезоне. В 8 из них он не пропустил.