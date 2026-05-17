  • Семак о Дуране: «Не реализовал свой потенциал, к сожалению. Аренда закончилась, после игры он сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем»
Семак о Дуране: «Не реализовал свой потенциал, к сожалению. Аренда закончилась, после игры он сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Джона Дурана.

Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра» до конца сезона.

Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0). 

«Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошел, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи.

Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал», – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Дуран хороший угарный парень. Все с ним хорошо общались , он шутил , ел виноград и уехал перед решающим матчем.
Красавец!!)
ОтветАлександр Беляков
Дуран хороший угарный парень. Все с ним хорошо общались , он шутил , ел виноград и уехал перед решающим матчем. Красавец!!)
Да кто бы его выпустил, там бегать нужно было, страться, а он этого делать не хотел, еще и в Ростов какой то лететь. Показательно было что с Сочи когда надо было на Ерохина Семак положился, а не этого отдыхающего
Как сказал бы Джордан: Изи кам, изи гоу.
Дуран начитался комментаторов со спортса и подумал что тут мусорная лига и человек сверкавший в АПЛ тут всех пешком обыграет, а потом столкнулся с реальностью
ОтветАлешка Терминатор
миллер оплатит
ОтветJim Morisson
миллер оплатит
Бог простит, прокурор добавит (с)

А оплатит на самом деле не Миллер, а российский народ. Миллер всего лишь перераспределит взимаемые с народа налоги.
Без проблем, четыре ляма не забудь! И мой процентик! Гыгыгыгыгыгыгыгы...
Короче он оказался в трудной жизненной ситуации..
