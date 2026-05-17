Семак о Дуране: «Не реализовал свой потенциал, к сожалению. Аренда закончилась, после игры он сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем»

Семак о Дуране: не реализовал свой потенциал, к сожалению.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался об уходе Джона Дурана .

Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра » до конца сезона.

Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0).

«Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошел, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам ?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи.

Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал», – сказал Семак.