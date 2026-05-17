Семак о Дуране: «Не реализовал свой потенциал, к сожалению. Аренда закончилась, после игры он сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Джона Дурана.
Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра» до конца сезона.
Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0).
«Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошел, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи.
Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал», – сказал Семак.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
