Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»

Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был стать чемпионом, победил достойно.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионстве «Зенита » и, говоря о судействе в Мир РПЛ, заявил, что клуб завоевал титул в справедливой борьбе.

В воскресенье команда тренера Сергея Семака обыграла «Ростов » (1:0). Победный гол был забит с пенальти за попадание Миронова рукой в лицо Педро.

– Не хочется говорить о судействе. «Зенит» победил достойно. Сегодня... Скажу свое мнение, но по мне, это не очевидные ошибки, чтобы вмешивался ВАР. Но «Зенит», наверное, и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки бывают. Поэтому про судейство не хочется.

Чемпион абсолютно справедливый. И, как мне показалось, в конце уже подобрал ключи Сергей Богданович, определился с составом. Ко двору пришелся Дивеев , раскрылся Соболев и для меня они уже были фаворитами. Но все решилось в прошлом туре. Но мы любим футбол за то, что все решают эпизоды. Ерохин решил эпизод с «Сочи», а футболисты «Краснодара » не решили свои в матче с «Динамо». Это футбол. Это прекрасно.

– Были негативные моменты, которых хотелось бы избежать?

– Конечно, они были. Отдельные матчи с точки зрения организации. У нас есть вопросы к себе. Кто следил за чемпионатом, поймет. Наверное, отдельные вопросы есть к судейскому корпусу. Но сильного негатива какого-то сейчас нет.

Сегодня ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы. Турнирная таблица справедлива, – сказал Алаев.