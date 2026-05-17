  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»
0

Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»

Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был стать чемпионом, победил достойно.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионстве «Зенита» и, говоря о судействе в Мир РПЛ, заявил, что клуб завоевал титул в справедливой борьбе. 

В воскресенье команда тренера Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0). Победный гол был забит с пенальти за попадание Миронова рукой в лицо Педро.

– Не хочется говорить о судействе. «Зенит» победил достойно. Сегодня... Скажу свое мнение, но по мне, это не очевидные ошибки, чтобы вмешивался ВАР. Но «Зенит», наверное, и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки бывают. Поэтому про судейство не хочется.

Чемпион абсолютно справедливый. И, как мне показалось, в конце уже подобрал ключи Сергей Богданович, определился с составом. Ко двору пришелся Дивеев, раскрылся Соболев и для меня они уже были фаворитами. Но все решилось в прошлом туре. Но мы любим футбол за то, что все решают эпизоды. Ерохин решил эпизод с «Сочи», а футболисты «Краснодара» не решили свои в матче с «Динамо». Это футбол. Это прекрасно.

– Были негативные моменты, которых хотелось бы избежать?

– Конечно, они были. Отдельные матчи с точки зрения организации. У нас есть вопросы к себе. Кто следил за чемпионатом, поймет. Наверное, отдельные вопросы есть к судейскому корпусу. Но сильного негатива какого-то сейчас нет.

Сегодня ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы. Турнирная таблица справедлива, – сказал Алаев. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?19813 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСочи
logoАлександр Алаев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoИгорь Дивеев
logoРостов
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Ерохин
logoЗенит

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
"«Зенит» и так должен был забрать чемпионство." Серьезно?) потому что Юбилей продлили?)
ОтветISEEDEADPEOPLE
"«Зенит» и так должен был забрать чемпионство." Серьезно?) потому что Юбилей продлили?)
На Алаеве шапка горит
В прошлом сезоне Зенит за 29 туров пробил 1 пенальти, будучи командой, меньше всех бьющей одиннадцатиметровые.
В последнем туре прошлого сезона и в этом аж 16 штук.
Крайне интересные цифры, однако.
ОтветStas Politik
В прошлом сезоне Зенит за 29 туров пробил 1 пенальти, будучи командой, меньше всех бьющей одиннадцатиметровые. В последнем туре прошлого сезона и в этом аж 16 штук. Крайне интересные цифры, однако.
Комментарий скрыт
ОтветStas Politik
В прошлом сезоне Зенит за 29 туров пробил 1 пенальти, будучи командой, меньше всех бьющей одиннадцатиметровые. В последнем туре прошлого сезона и в этом аж 16 штук. Крайне интересные цифры, однако.
Крайне «интересные» цифры, которые ни о чем на самом деле не говорят.
Как же он плакал, когда вручал золотые медали Зениту
Что значит и так? Еще до начала чемпионата решили?
Ну, вот, в самом конце наконец честно во всем сознался.... Смысла в нашем чемпионате нет уже очень давно....
Ну это понятно было в начале сезона, что Зенит должен был забирать чемпионство. Почему должен? Ну потому что должен. Так Алаев сказал. Чему еще удивляться?
Один футболист бьет другого по лицу в штрафной, вообще без мяча 😁 причем тут судьи? Вопрос должны задавать Ростову, зачем вы решили помочь команде?) Зенит с чемпионством!
А КУКУЯНУ тоже медаль выдадут?
ОтветАлександр Измайлов_1117024753
А КУКУЯНУ тоже медаль выдадут?
Конечно.Как и всему руководству Краснодара - серебряную.
Такого беспредела с судейством КД, я даже по РеалТв не видела. Зачем мне твоё мнение, когда одно и тоже нарушение перестаёт быть уже в следующем их матче. Правила по ходу менялись в угоду одного клуба. Вся страна видит.
ОтветВенера Виллендорфская
Такого беспредела с судейством КД, я даже по РеалТв не видела. Зачем мне твоё мнение, когда одно и тоже нарушение перестаёт быть уже в следующем их матче. Правила по ходу менялись в угоду одного клуба. Вся страна видит.
Вы правы в пользу Краснодара правила подгоняли. Вся страна видела.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
16 мая, 08:15
Лишь ДВА клуба РПЛ видят улучшения в судействе: опрос Спортса’’
14 мая, 22:08
Лишь два клуба РПЛ видят улучшение судейства. 9 из 16 команд считают, что судьи стали работать хуже
14 мая, 11:41
Рекомендуем
Главные новости
«Барселоне» предлагали Влаховича и Бернарду – она отказалась. Форварда «Юве» могут подписать, если не договорятся с основными целями (Cadena SER)
15 минут назад
ЦСКА интересен Мурило. Экс-защитник «Локо» играет за «Палмейрас» (Фелипе Лемос)
15 минут назад
«Атлетико» считает Кукурелью главной целью среди защитников. «Барселона» тоже претендует на игрока «Челси»
25 минут назад
«Борнмут» – «Манчестер Сити». 1:0 – Крупи забил! «Арсенал» станет чемпионом, если «горожане» не победят. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
37 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Борнмута», «Челси» играет с «Тоттенхэмом»
52 минуты назадLive
«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
сегодня, 18:59
Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
сегодня, 18:57
Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»
сегодня, 18:50
Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш такого сезона без трофея будет высшей несправедливостью»
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста»
2 минуты назад
«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ. Красно-белые хотят согласовать с Дюковым кандидата по квоте президента РФС («РБ Спорт»)
5 минут назад
Фермин перенес операцию на стопе. Хавбек «Барселоны» пропустит два месяца
8 минут назад
Министр спорта Калининградской области о «Балтике»: «Многие почувствовали, что можно зайти на пьедестал – аппетит приходит во время еды. Но расстраиваться нельзя»
16 минут назад
Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2
26 минут назад
«Челси» – «Тоттенхэм». 1:0 – Энцо забил на 18-й. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Девушка Неймара о вызове форварда на ЧМ-2026: «Это не удача, а результат самоотдачи, мужества и любви к своему делу. Я видела, как ты поднимался после насмешек и разочарований, не сдавался»
37 минут назад
Лаутаро о психологе: «Терапия помогла мне. Я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером?»
40 минут назад
«Наполи» и «Аталанта» ведут переговоры с Сарри. Неаполитанцы готовы платить 2,7 млн евро в год плюс премии, бергамаски – больше
41 минуту назад
Погребняк о «Зените»: «Игры не вижу. Усилил бы каждую позицию»
52 минуты назад
Рекомендуем