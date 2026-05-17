Роналду, Феликс, Невеш, Тоуни и Киньонес претендуют на приз игроку сезона в саудовской лиге

Роналду и Феликс поборются за приз игроку сезона.

Криштиану Роналду вошел в число претендентов на приз игроку сезона в чемпионате Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра » стал одним из пяти футболистов, включенных в список для голосования.

Также на звание лучшего в сезоне-2025/26 претендуют Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль »), Айвен Тоуни («Аль-Ахли») и Хулиан Андрес Киньонес («Аль-Кадисия»).