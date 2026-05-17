Игдисамов готов полноценно возглавить ЦСКА: «Да, вполне. Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что мог бы полноценно руководить командой весь сезон.
В воскресенье ЦСКА в домашнем матче 30‑го тура Мир РПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. Игдисамов принял команду в начале мая.
– Сегодня была более приятная ситуация, нежели со «Спартаком». Мы не опирались на матч первого круга, только если эмоционально. За такие удары (гол Воробьева) надо давать сдачу.
– После счета 2:0 отошли назад. Инстинктивно так решили?
– Это динамика игры. Она не бывает ровной. В тот момент «Локомотиву» надо было отыгрываться. Понимали, что они будут раскрываться, можно будет забегать за спину. Жаль, что воспользовались этим только в конце матча. Респект ребятам, что выдержали натиск. Я доволен ими, какую игру показали и как выполнили установку на игру.
Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника. Тренировать молодых игроков и больших профессионалов это не одно и то же.
– Чувствуете в себе уверенность, что могли бы полноценно руководить командой весь сезон?
– Да, вполне, – сказал Игдисамов.
В остальном у команды при Игдисамове очень странная игра: со Спартаком крепкий матч. с Пари ЦСКА провёл хороших 30 минут, но потом на поле происходила катастрофа, наверное, худшая игра команды в сезоне, сегодня был хороший матч против Локомотива и сомнительные замены.
Если клуб готов вложиться серьёзно в нового тренера не 18-летними бразильцами из молодёжек и никого не отпустит, то нужен другой опытный тренер с регалиями, если ничего в руководстве и подходе не изменится, то оставляйте Игдисамова
Сейчас всего этого давно уже нет. ЦСКА перестал принадлежать самому себе, мы стали типичным госклубом - и пошли новости о рекордных выплатах агентам, лихорадочные смены тренеров... Трансферная политика, которой многие завидовали и ставили в пример - превратилась в непойми что.
И всё это сказалось на результатах. Чемпионства мы не видели уже очень давно.