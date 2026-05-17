  • Игдисамов готов полноценно возглавить ЦСКА: «Да, вполне. Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что мог бы полноценно руководить командой весь сезон.

В воскресенье ЦСКА в домашнем матче 30‑го тура Мир РПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. Игдисамов принял команду в начале мая. 

– Сегодня была более приятная ситуация, нежели со «Спартаком». Мы не опирались на матч первого круга, только если эмоционально. За такие удары (гол Воробьева) надо давать сдачу.

После счета 2:0 отошли назад. Инстинктивно так решили?

– Это динамика игры. Она не бывает ровной. В тот момент «Локомотиву» надо было отыгрываться. Понимали, что они будут раскрываться, можно будет забегать за спину. Жаль, что воспользовались этим только в конце матча. Респект ребятам, что выдержали натиск. Я доволен ими, какую игру показали и как выполнили установку на игру.

Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника. Тренировать молодых игроков и больших профессионалов это не одно и то же.

Чувствуете в себе уверенность, что могли бы полноценно руководить командой весь сезон?

– Да, вполне, – сказал Игдисамов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Я никогда о нем не слышал, но очень приличный и воспитанный мужчина - оставляет приятное впечатление. И главное - нет психиатрии и эмоций ненужных.
Наличие Бандикяна в основе в первых двух матчах, я совсем не понял. Это заставило в нем сомневаться
Комментарий скрыт
Пусть работает
Согласен, если нет варианта как Николич, то смысла не вижу что-то менять, пусть работает Игдисамов. Шварц и Личка не особо впечатляют
Не знаю, стоит ли оценивать сегодняшний матч-менеджмент, но замена Бандикяна и переход Кругового в защиту убила всю игру в атаке, но и выпускать Игдисамову некого особо
В остальном у команды при Игдисамове очень странная игра: со Спартаком крепкий матч. с Пари ЦСКА провёл хороших 30 минут, но потом на поле происходила катастрофа, наверное, худшая игра команды в сезоне, сегодня был хороший матч против Локомотива и сомнительные замены.
Если клуб готов вложиться серьёзно в нового тренера не 18-летними бразильцами из молодёжек и никого не отпустит, то нужен другой опытный тренер с регалиями, если ничего в руководстве и подходе не изменится, то оставляйте Игдисамова
Самый худший матч у них был в ответной игре кубка России...
Вот это самоуверенность конечно. Вы с ума все посходили? Без опыта ставить тренера молодежки на главного…
Оставьте его пожалуйста ! не тратьте деньги, время на не понятных иностранцев
Мне всегда было приятно болеть за ПФК ЦСКА, потому что буква "П" в названии была не просто так, а действительно означала профессионализм руководства клуба и профессиональный подход ко всему. Даже со стороны чувствовалась основательность, спокойствие и уверенность - никто не шарахался из крайности в крайность.
Сейчас всего этого давно уже нет. ЦСКА перестал принадлежать самому себе, мы стали типичным госклубом - и пошли новости о рекордных выплатах агентам, лихорадочные смены тренеров... Трансферная политика, которой многие завидовали и ставили в пример - превратилась в непойми что.
И всё это сказалось на результатах. Чемпионства мы не видели уже очень давно.
Игдисамову еще бы поработать в штабе у хорошего специалиста пару сезонов.
Сегодня в первом тайме у ЦСКА была комбинационная игра. Очень долго её не было, а тут вот.. Плюс желание игроков биться и играть. Может, конечно, и последний матч, но хочется верить, что команда готова поддержать тренера.
да пусть останется ,глядишь и будет результат ,молодой рвать и метать ему надо
