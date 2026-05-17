Игдисамов готов полноценно возглавить ЦСКА: «Да, вполне. Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника»

Игдисамов готов полноценно возглавить ЦСКА: я прибавил во всем за этот сезон.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что мог бы полноценно руководить командой весь сезон.

В воскресенье ЦСКА в домашнем матче 30‑го тура Мир РПЛ обыграл «Локомотив » со счетом 3:1. Игдисамов принял команду в начале мая.

– Сегодня была более приятная ситуация, нежели со «Спартаком». Мы не опирались на матч первого круга, только если эмоционально. За такие удары (гол Воробьева) надо давать сдачу.

– После счета 2:0 отошли назад. Инстинктивно так решили?

– Это динамика игры. Она не бывает ровной. В тот момент «Локомотиву» надо было отыгрываться. Понимали, что они будут раскрываться, можно будет забегать за спину. Жаль, что воспользовались этим только в конце матча. Респект ребятам, что выдержали натиск. Я доволен ими, какую игру показали и как выполнили установку на игру.

Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника. Тренировать молодых игроков и больших профессионалов это не одно и то же.

– Чувствуете в себе уверенность, что могли бы полноценно руководить командой весь сезон?

– Да, вполне, – сказал Игдисамов.