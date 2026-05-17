Беглов поздравил «Зенит» с чемпионством: «Счет трофеев увеличился до 31. Это единственный в стране обладатель всех высших национальных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА»
Беглов о победе «Зенита»: команде и болельщикам – поздравления.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.
«Наш «Зенит» в двенадцатый раз стал чемпионом страны! Команда на выезде обыграла «Ростов» в матче 30-го тура Мир РПЛ.
«Зенит» является единственным в стране клубом – обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Общий счет трофеев сегодня увеличился до 31.
Команде и болельщикам – поздравления с победой! В ее честь зажжены факелы Ростральных колонн. Завтра по возвращении «Зенита» мосты и телебашня в Петербурге получат сине-бело-голубое световое оформление», – говорится в публикации в Telegram-канале Беглова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Telegram-канал Александра Беглова
