Беглов поздравил «Зенит» с чемпионством: «Счет трофеев увеличился до 31. Это единственный в стране обладатель всех высших национальных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА»

Беглов о победе «Зенита»: команде и болельщикам – поздравления.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.

«Наш «Зенит» в двенадцатый раз стал чемпионом страны! Команда на выезде обыграла «Ростов» в матче 30-го тура Мир РПЛ .

«Зенит » является единственным в стране клубом – обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Общий счет трофеев сегодня увеличился до 31.

Команде и болельщикам – поздравления с победой! В ее честь зажжены факелы Ростральных колонн. Завтра по возвращении «Зенита» мосты и телебашня в Петербурге получат сине-бело-голубое световое оформление», – говорится в публикации в Telegram-канале Беглова.