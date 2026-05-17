  • Зырянов о чемпионстве «Зенита»: «Мы – лучшая команда России! Мы вернули золото в Петербург»
Зырянов о чемпионстве «Зенита»: «Мы – лучшая команда России! Мы вернули золото в Петербург»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал завоевание петербургским клубом чемпионского титула Мир РПЛ

– Константин Георгиевич, три чемпионства в качестве игрока и первое – в качестве председателя правления. Разные ощущения?

–  Я счастлив! Я счастлив! Серьезно! Вы знаете, я не представлял, что это так здорово! Если проводить аналогии, практически 20 лет назад было первое чемпионство, сейчас первое чемпионство в роли председателя правления. Это крутые эмоции! Там были одни эмоции – футболиста, здесь уже эмоции руководителя. Это просто круто! 

– С какими эмоциями смотрели матч, переживали, волновались?

– Переживал, волновался, конечно, не только во время этого матча. Я вообще на всех матчах переживаю, волнуюсь. Знал, что нам остался один шаг, и он самый трудный. Неимоверно трудный. Я поздравляю ребят, руководителей, наших болельщиков в первую очередь. Я поздравляю весь футбольный клуб «Зенит», работников стадиона, базы, всех, кто причастен. Команда – это верхушка айсберга, а то, что творится в гуще воды, никто не знает. Все люди работают на результат, и это золото по праву принадлежит им. Я поздравляю всех! Петербург, с победой! 

– Вступая в должность вы пообещали, что ваша главная задача – вернуть чемпионство в Петербург. Справились с обещанием. 

– Получается, что да. Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, мы стали чемпионами. Мы вернули золото в Петербург. Мы – лучшая команда России! – сказал Зырянов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Зенита»
Кто бы что ни говорил но Зенит лучшая команда в России в 21 веке, а 2010х они много зарабатывали евроочки, выступая хорошо в ЛЧ и ЛЕ
Вот и забыли все про самобытный Краснодар. Что собственно логично. С праздником,Зенит,всех болел,с чкмпионством.
