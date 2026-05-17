Александр Мостовой: «Как Петербург может быть столицей, даже футбольной? Надо поздравить «Зенит». Как я и говорил, он стал чемпионом»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Сегодня петербургский «Зенит» стал чемпионом России.
– Можно ли сказать, что Санкт-Петербург – футбольная столица России?
– Конечно же, нет! Как это возможно? Санкт-Петербург – это город Санкт-Петербург, а столица у нас – Москва. Как Петербург может быть столицей, даже футбольной?
Надо поздравить «Зенит». Как я и говорил, он стал чемпионом», – сказал Мостовой.
«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
По факту он уже давно не " футбольный человек" . Не играет и не тренерует лет 20 !