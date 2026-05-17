Александр Мостовой: «Как Петербург может быть столицей, даже футбольной? Надо поздравить «Зенит». Как я и говорил, он стал чемпионом»

Мостовой не понимает, как Петербург может быть футбольной столицей.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

Сегодня петербургский «Зенит» стал чемпионом России.

– Можно ли сказать, что Санкт-Петербург – футбольная столица России?

– Конечно же, нет! Как это возможно? Санкт-Петербург – это город Санкт-Петербург, а столица у нас – Москва. Как Петербург может быть столицей, даже футбольной?

Надо поздравить «Зенит ». Как я и говорил, он стал чемпионом», – сказал Мостовой.

«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время