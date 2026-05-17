  • Евгений Ловчев: «Ужасный «Спартак»! Меня трясло от того, как они «боролись» за бронзу. Готов был поубивать лежащих на поле. Миллиарды, миллионы получают, а играть не умеют, ни момента»
Евгений Ловчев: «Ужасный «Спартак»! Меня трясло от того, как они «боролись» за бронзу. Готов был поубивать лежащих на поле. Миллиарды, миллионы получают, а играть не умеют, ни момента»

Евгений Ловчев пришел в ужас от игры «Спартака» с «Динамо» Махачкала (0:0).

«Это просто ужасный «Спартак»! Читал, что Карседо говорил, что они будут бороться за третье место и Кубок. Это была борьба?

У меня есть огромные претензии к людям, которые испортили футбол, к судьям. Последние 30 минут матча было невозможно смотреть. Я готов был поубивать этих футболистов, которые лежат на поле. Подходят врачи, судья вместе с игроками убивает время. Он показывает на часы, что добавит время. А потом тютелька в тютельку свистит…

Всем этим игрокам, которые ложились, в мое время дали бы карточки за затяжку времени. Это невозможно смотреть. Этих ребят тренеры и судьи приучили не играть в футбол. Другие получают миллиарды, миллионы, а играть не умеют. Ни одного момента сегодня не создал «Спартак»! Как?

Мое счастье, что я играл с великими людьми, они учили меня играть в футбол, а не устраивать спектакль.

Я сидел, и меня всего трясло от игры «Спартака», от того, как они «боролись» за бронзу… Карседо сказал, что они будут бороться за медали… Он вообще понимает, что такое «бороться за медали»?» – сказал экс-защитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Да, даже ЦСКА для нас все сделали, но нет нам ничего не надо…
ОтветT622222
Это безволие и безхребетность тянется уже на протяжении многих лет!!!
ОтветT622222
Спасибо, Спартак, что не лишил нас бронзы!
Да сегодня всех болельщиков Спартака трясло. Они только после финального свистка в Ростове переключили на матч в Махачкале
ОтветКамбоджа Иванов
Конечно, было интересно сотрудникам "матч тв", будет ли еще пенальти, или нет
ОтветКамбоджа Иванов
Да нахрена мне был твой ростовский матч. Не обобщай так сильно. Не настолько игра Зенита доставляет всем удовольствие. За конями с Локо действительно следили многие. И коням действительно спасибо за победу. А то, что Спартак безвольно слил медали Локомотиву - тут Ловчев прав стопроцентно.
«Ваше безволие станет легендой" - сколько лет прошло, а это всё ещё актуально. Нет в команде лидера так сброд миллионеров. И ничего нового из года в год…
Просто Махачкала должна была остаться)
ОтветSerg13s
Плохому танцору, по игре видно же было ,Спартак не наиграл. На по беду, послушай Ловчева, что яСерафимыс говорит об игре Спартака
ОтветSerg13s
Совершенно верно,а то это не полит корректно 😁,а то еще и на Чай покусятся 🤣
позорно слили бронзу и не сегодняшним матчем это началось...
Это же Спартак! Мы на бильярдном сукне найдем лужу с говном и в нем утонем! Нам если для успешного результата нужно три исхода других матчей и самим проиграть не больше двух мячей - точно 0:3 продуем!
ОтветЕбздрогыч
Именно так и получилось в 1976?, 1977? году. В последнем матче могли попасть в зону еврокубков, заняв шестое место, а могли вылететь из Высшей лиги. И ведь вылетели! Сошлись все сорок событий.
При всём уважении к Ловчеву-игроку и всей осторожности к Ловчеву-эксперту, сегодня он прав. Такой себе сигнальчик перед финалом кубка
Ловчев прав - ЦСКА дал прекрасный шанс взять бронзу, а Спартак бездарно провел матч и наплевал в душу своим болельщикам.
ОтветИван Оклахома
Ну тут чего такую драму-то устраивать показательную? Этот автобус на своем поле в 11 человек в штрафной все клубы с трудом там взламывали. Не хватило основного игрока, сил, эмоций под концовку. Обидно, что нет запаса. Но откуда ему взяться. Нет ни глубины скамейки достойной, да и в основе 3-4 позиции слабоваты. Во втором круге без крови из глаз во всей РПЛ можно было только несколько матчей Спартака посмотреть. Вот, что больше радует. Если кубок возьмут - будет отличный сезон. Учитывая, что наследие истерички Станковича оставило тяжелый эмоциональный след.
Рыба тухнет с головы. Как работает селекционный блок? На Спартаке зарабатывают бешенные деньги. Покупают никчемных игроков просиживающих на лавке. Кроме Барко ни одного нормального приобретения. Мартиньос и Солари с натяжкой. Солари сегодня был ужасен. Впрочем, как и вся команда. Очередное разочарование...ну, вот в следующем году....!!!! И так каждый год. Бардак продолжается.
Да, все леги с потухшими глазами. Получилось - хорошо, не получилось - да и пофиг! После Антохи нет лидера.
Карседо про 0:0 с «Махачкалой»: «Спартак» хотел победить, но нам не удалось сыграть как нужно. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не хватало спокойствия»
17 мая, 17:58
«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три года подряд – с сезона-2022/23
17 мая, 17:06
«Динамо» Махачкала и «Спартак» голов не забили – 0:0. У команды Карседо две победы и ничья в трех последних играх, дальше – финал Кубка
17 мая, 16:58
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
18 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
24 минуты назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
45 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
49 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
55 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
37 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
