Мусаев после 3:0 с «Оренбургом»: «Отдали все силы – что‑то получилось, что‑то нет. Было важно не бросить все после поражения от «Динамо». Это дает позитив на финал Кубка»

Мусаев о 3:0 с «Оренбургом»: было важно не бросить все после игры с «Динамо».

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев заявил, что победа над «Оренбургом » придаст команде положительных эмоций перед финалом FONBET Кубка России.

В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Команда завершила сезон на втором месте в таблице, отстав от «Зенита» на два очка.

– Была сложная неделя, тяжелое поражение в Москве (1:2 от «Динамо» – Спортс’‘). Важно было отблагодарить болельщиков за поддержку. Также важно было получить положительные эмоции перед финалом Кубка, видно было, что каждый игрок вышел с хорошим настроем. «Оренбург» уверенно сохранил прописку в РПЛ, матч был не из простых в плане настроя, ребята сделали большую работу.

Набрали 66 очков, 20 побед в чемпионате. К сожалению, этого не хватило. Где‑то одержали невероятную победу, с «Динамо», считаю, проиграли незаслуженно. Понимаю, что отдали все силы, что‑то получилось, что‑то нет. Оставлены все силы, благодарю весь персонал клуба, футболистов. Так бывает, к сожалению.

– То есть можно рассматривать эту встречу как подготовку к финалу?

– Конечно, да. Это одна из причин, почему Черников не попал в состав. Потому что в финале он не сыграет. В плане психологии было очень важно не остановиться и не бросить все после игры с «Динамо». Не все было идеально, но работа хорошая, эмоции положительные. Это дает позитив на кубковый матч, – сказал Мусаев.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком » пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».