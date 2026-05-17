Мусаев после 3:0 с «Оренбургом»: «Отдали все силы – что‑то получилось, что‑то нет. Было важно не бросить все после поражения от «Динамо». Это дает позитив на финал Кубка»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что победа над «Оренбургом» придаст команде положительных эмоций перед финалом FONBET Кубка России.
В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Команда завершила сезон на втором месте в таблице, отстав от «Зенита» на два очка.
– Была сложная неделя, тяжелое поражение в Москве (1:2 от «Динамо» – Спортс’‘). Важно было отблагодарить болельщиков за поддержку. Также важно было получить положительные эмоции перед финалом Кубка, видно было, что каждый игрок вышел с хорошим настроем. «Оренбург» уверенно сохранил прописку в РПЛ, матч был не из простых в плане настроя, ребята сделали большую работу.
Набрали 66 очков, 20 побед в чемпионате. К сожалению, этого не хватило. Где‑то одержали невероятную победу, с «Динамо», считаю, проиграли незаслуженно. Понимаю, что отдали все силы, что‑то получилось, что‑то нет. Оставлены все силы, благодарю весь персонал клуба, футболистов. Так бывает, к сожалению.
– То есть можно рассматривать эту встречу как подготовку к финалу?
– Конечно, да. Это одна из причин, почему Черников не попал в состав. Потому что в финале он не сыграет. В плане психологии было очень важно не остановиться и не бросить все после игры с «Динамо». Не все было идеально, но работа хорошая, эмоции положительные. Это дает позитив на кубковый матч, – сказал Мусаев.
Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».
