  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев после 3:0 с «Оренбургом»: «Отдали все силы – что‑то получилось, что‑то нет. Было важно не бросить все после поражения от «Динамо». Это дает позитив на финал Кубка»
0

Мусаев после 3:0 с «Оренбургом»: «Отдали все силы – что‑то получилось, что‑то нет. Было важно не бросить все после поражения от «Динамо». Это дает позитив на финал Кубка»

Мусаев о 3:0 с «Оренбургом»: было важно не бросить все после игры с «Динамо».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что победа над «Оренбургом» придаст команде положительных эмоций перед финалом FONBET Кубка России.

В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Команда завершила сезон на втором месте в таблице, отстав от «Зенита» на два очка.

– Была сложная неделя, тяжелое поражение в Москве (1:2 от «Динамо» – Спортс’‘). Важно было отблагодарить болельщиков за поддержку. Также важно было получить положительные эмоции перед финалом Кубка, видно было, что каждый игрок вышел с хорошим настроем. «Оренбург» уверенно сохранил прописку в РПЛ, матч был не из простых в плане настроя, ребята сделали большую работу.

Набрали 66 очков, 20 побед в чемпионате. К сожалению, этого не хватило. Где‑то одержали невероятную победу, с «Динамо», считаю, проиграли незаслуженно. Понимаю, что отдали все силы, что‑то получилось, что‑то нет. Оставлены все силы, благодарю весь персонал клуба, футболистов. Так бывает, к сожалению.

– То есть можно рассматривать эту встречу как подготовку к финалу?

– Конечно, да. Это одна из причин, почему Черников не попал в состав. Потому что в финале он не сыграет. В плане психологии было очень важно не остановиться и не бросить все после игры с «Динамо». Не все было идеально, но работа хорошая, эмоции положительные. Это дает позитив на кубковый матч, – сказал Мусаев.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?24801 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoОренбург
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoМурад Мусаев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Надо завоевать Кубок. Удачи Краснодару.!
А игроки Спартака решили сегодня поберечь себя и плюнули в душу своим болельщикам
Ответparatruper17
А игроки Спартака решили сегодня поберечь себя и плюнули в душу своим болельщикам
Было бы лучше, если б они проиграли
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
За коммунистов ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
36 минут назад
Не только на сайте – подписывайтесь на телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’!
сегодня, 08:00Вакансия
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 07:55
Гусев об интересе «Зенита» к Тюкавину: «Знаю, что Костя хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России»
сегодня, 07:50
Лига Европы. Финал. «Астон Вилла» против «Фрайбурга». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:10
Руни об АПЛ: «Чемпионская гонка в следующем сезоне будет непредсказуемой. У «Сити» будет новый тренер, у «Челси». Возможно, и у «МЮ» с «Ливерпулем»
сегодня, 06:52
«Пусть говорит». Сперцян о словах Лунева о том, что игроки «Краснодара» не следят за языком
сегодня, 06:28
«Арсенал» – чемпион Англии, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, Шварц возвращается в «Динамо», Роналду на ЧМ, Алькарас пропустит «Уимблдон», «Саутгемптон» убрали из плей-офф Чемпионшипа
сегодня, 06:10
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Барселона» вернется к правилу «1 к 1» на рынке благодаря доходам от VIP-лож, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу Левандовского
сегодня, 04:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба может сыграть с «Ротором»: «Артем приступил к тренировочному процессу. Решение ближе к игре примет тренерский штаб «Акрона»
11 минут назад
Джаккерини о «Ювентусе»: «Спаллетти не подлежит критике, но команде нужны лидеры. Им не хватило характера, чтобы выигрывать матчи. Кого-то вроде Кьеллини будет достаточно»
21 минуту назад
Агент Глебова: «Данил доказал свой высокий уровень, Гусев точно не пожалел, сделав ставку на него в конце сезона»
46 минут назад
Плей-офф Серии Б. 1/2 финала. «Палермо» примет «Катандзаро» после 0:3 в 1-м матче
сегодня, 07:33
Ролан Гусев: «Динамо» с нынешним подбором исполнителей способно бороться за высокие места. Постоянно говорим внутри коллектива о титулах»
сегодня, 07:21
«Ротор» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:02
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:15
Генич о ЦСКА: «Нужен системный тренер. Если хотите требовательного, жесткого и амбициозного, то почему бы не рассмотреть Рахимова?»
сегодня, 05:59
Агент Мурило о возвращении в РПЛ: «Интерес из России есть»
сегодня, 05:44
Онугха о Дании: «Много здоровой пищи и приложений по правильному питанию. Одна из лучших стран по уровню жизни»
сегодня, 04:55
Рекомендуем