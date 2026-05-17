Дегтярев поздравил «Зенит» с чемпионством: «11-й титул – результат большой работы и поддержки миллионов болельщиков. Клуб задает стандарт стабильности»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула.

Команда под руководством Сергея Семака победила «Ростов» (1:0) в последнем туре Мир РПЛ и стала обладателем трофея.

«Поздравляю «Зенит » с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул – результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков.

«Зенит» на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что сине-бело-голубые, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд», – заявил Дегтярев.

🏆🌊 «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР