  • Дегтярев поздравил «Зенит» с чемпионством: «11-й титул – результат большой работы и поддержки миллионов болельщиков. Клуб задает стандарт стабильности»
Дегтярев поздравил «Зенит» с чемпионством: «11-й титул – результат большой работы и поддержки миллионов болельщиков. Клуб задает стандарт стабильности»

Михаил Дегтярев поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула. 

Команда под руководством Сергея Семака победила «Ростов» (1:0) в последнем туре Мир РПЛ и стала обладателем трофея. 

«Поздравляю «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул – результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков. 

«Зенит» на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что сине-бело-голубые, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд», – заявил Дегтярев.

🏆🌊 «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Сейчас бы сдержать рвотный позыв после поздравлений от этого персонажа
Ответ
Полноте !
Он чем то особенным не по нраву ?
Никаких других персонажей в текущем веке не будет.
А Семак - большой молодец, осталось только 3 чемпионских титула , чтобы превзойти рекорд Романцева!
Ответ
Ну, как минимум, последними своими действиями на фоне применяемого лимита. И даже если он является лишь "продолжателем идей" и отвечает лишь за их реализацию, менее отвратительным он от этого не становится. И это что касается его нынешнего статуса. В целом же в той или иной ипостаси мы имеем возможность наблюдать за ним не первый год, и ни одна из них не смогла выжать из меня хотя бы толику симпатии к нему, и это при том, что я способен понимать чувства довольно многих и разнообразных людей
... И все благодаря поддержке нашего президента
И тут не забыли о стабильности.
Он их главного тренера полгода назад не знал, а тут историю клуба рассказал
Ответ
да знал он его. только такие "одаренные" как вы не поняли до сих пор, почему министр так сказал тогда.
Стабильности воронежцы дали название.
Ответ
Москвичи поддержали !
Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей»
13 мая, 10:57
Семак о «Сочи»: «Будет сложный матч – и для «Зенита», и для соперника. У них появилась возможность сохранить прописку в РПЛ, у нас есть шансы на борьбу за 1-е место»
7 мая, 11:30
Электросамокаты и беспилотники нельзя будет использовать на российских стадионах. Фанатам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства и деревья
26 апреля, 10:55
