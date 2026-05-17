Круговой после 3:1 с «Локо»: «Знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята. Шутка»

Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил после победы над «Локомот ивом» в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

Ранее агент хавбека «Локо» Алексея Батракова упоминал о приезде скаутов «ПСЖ » на игру команды.

«Я знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята.

Мы – ЦСКА! Увидимся. Это шутка», – сказал Круговой в ролике в своем телеграм-канале.