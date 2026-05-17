  Круговой после 3:1 с «Локо»: «Знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята. Шутка»
Круговой после 3:1 с «Локо»: «Знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята. Шутка»

Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил после победы над «Локомотивом» в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

Ранее агент хавбека «Локо» Алексея Батракова упоминал о приезде скаутов «ПСЖ» на игру команды.

«Я знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята.

Мы – ЦСКА! Увидимся. Это шутка», – сказал Круговой в ролике в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Круг абсолютно точно лучший игрок ЦСКА в этом сезоне: был более-менее стабилен на протяжении всего сезона и раскрылся на новой для себя позиции.
ОтветКирилл
Ещё и поиграл на вообще всех позициях на флангах
И везде был стабильно хорош
Как по мне лучший игрок коней. Правильно и сделал, что уехал из Питера в отличие от Мостового
Ответvag36
Да, Мост сейчас лидером атак был в любой команде кроме Зенита
Приехали за Батраковым и Кисляком, а уедут с копеечными Монтесом и Ньямси
ОтветКамбоджа Иванов
После такого матча этих двух разве что на плантацию хлопок обрабатывать)
Ответраскаявшийся жиробас
Ньямси отлично оборонялся!!! Хоть и чужие ворота :D
Первый по голам и передачам в команде. Шикарный сезон Дани, однозначно игрок сезона.
ОтветArthur Nowack
Согласен на все 100. Да и отличный парень наш Круг!
Голубые болельщики с пеной у рта спорили что Круг ушёл за деньгами и загубил карьеру
Ответсупермяч
Не видел особо таких споров... У него не особо в Зените пошло, так что я лично рад ныне - и за него самого сейчас как игрока, и что Цска пользу приносит.
Круговой сегодня лучший игрок дня всего тура. Разорвал Локо в одинокого
Круговой уникум конечно, я вспомнил вообще Шакири, чем то похожие движения, странно что в Зените он играл защитника.
Практически 1в1 повторил забег Бэйла с Бартрой
Шутка?! А может и нет…
