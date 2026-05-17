У Ерохина 7-й чемпионский титул в карьере. Больше побед в чемпионате России лишь у Тихонова, Кержакова и Ананко
Ерохин выиграл 7-й чемпионский титул в карьере.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в 7-й раз за карьеру стал чемпионом России.
«Зенит» оформил титул в последнем туре Мир РПЛ-2025/26, обыграв «Ростов» со счетом 1:0.
Ерохин, выступающий за «Зенит» с 2017 года, выиграл в составе команды седьмой титул. По количеству побед в чемпионате России 36-летний полузащитник сравнялся с Дмитрием Хлестовым (7 титулов в составе «Спартака»).
Больше чемпионских титулов только у Михаила Кержакова (8), Андрея Тихонова (8) и Дмитрия Ананко (9).
Ерохин – 7-кратный чемпион! Обошел Акинфеева, Титова, Игнашевича
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26827 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
@