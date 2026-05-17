У Ерохина 7-й чемпионский титул в карьере. Больше побед в чемпионате России лишь у Тихонова, Кержакова и Ананко

Полузащитник «Зенита » Александр Ерохин в 7-й раз за карьеру стал чемпионом России.

«Зенит» оформил титул в последнем туре Мир РПЛ-2025/26, обыграв «Ростов » со счетом 1:0.

Ерохин, выступающий за «Зенит» с 2017 года, выиграл в составе команды седьмой титул. По количеству побед в чемпионате России 36-летний полузащитник сравнялся с Дмитрием Хлестовым (7 титулов в составе «Спартака»).

Больше чемпионских титулов только у Михаила Кержакова (8), Андрея Тихонова (8) и Дмитрия Ананко (9).

