Алаев о сезоне РПЛ: «Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше»

Алаев об РПЛ: за титул боролись две команды, в следующем году будет больше.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне за чемпионство будут бороться больше команд.

«Зенит » сегодня стал чемпионом России, опередив «Краснодар » на два очка. Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре (1:0).

– Пока не хочется выделять лучшего игрока сезона.

– Это лучший сезон РПЛ?

– Лучший впереди. Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше.

Борьба за выживание – отдельная история, триллер и блокбастер. Дальше будет еще более интересно, – сказал Алаев.