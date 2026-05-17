  • Алаев о сезоне РПЛ: «Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше»
Алаев о сезоне РПЛ: «Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне за чемпионство будут бороться больше команд. 

«Зенит» сегодня стал чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка. Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре (1:0). 

– Пока не хочется выделять лучшего игрока сезона.

Это лучший сезон РПЛ?

– Лучший впереди. Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше.

Борьба за выживание – отдельная история, триллер и блокбастер. Дальше будет еще более интересно, – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Третья команда — это «Балтика» Талалаева?)
Это уже установка админресурса на следующий сезон, правильно понимаю?
Спартак до 5 тура не сильно отстанет от лидеров?
ОтветIceBear27
Спартак до 5 тура не сильно отстанет от лидеров?
Отметят чемпионство после 3-го тура и по домам разойдутся.
Алаев всё надеется на свой Спартак)) сегодня с кислым лицом матч смотрел
Получается, судьи будут тащить не только Краснодар, но и кого-то из москвичей?
ОтветКамбоджа Иванов
Получается, судьи будут тащить не только Краснодар, но и кого-то из москвичей?
Ну вас то тащат по умолчанию, почему другим нельзя?
ОтветSimbad
Ну вас то тащат по умолчанию, почему другим нельзя?
Я бы после неудаления Батракова в прошлом сезоне и фантомных пальцев Дивеева на месте паровозов про тащение вообще не заикался.
Интрига это хорошо, качество футбола и судейства бы подскочило
Ты в этом сезоне сделал всё для Краснодара, но не фартануло
Да, будут бороться Зенит, Краснодар и Факел
И кого будут волочить кроме Краснодара? Давайте лучше паровозов, с пальцами Дивеева хорошо отрепетировали
Вы лучше наведите порядок в вопросе судейства. И здесь я пишу без клубных пристрастий. А Мажича выгоните к чёртям. Тому впору открывать адвокатскую контору "Оправдаю любой судейский косяк".
Материалы по теме
Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»
17 мая, 17:42
«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время
17 мая, 17:40
Адамов завершил сезон РПЛ лидером по числу сухих матчей (15). У Бориско и Ставера по 14 игр на ноль, у Агкацева – 13
17 мая, 17:39
