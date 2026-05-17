Алаев о сезоне РПЛ: «Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше»
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне за чемпионство будут бороться больше команд.
«Зенит» сегодня стал чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка. Петербуржцы обыграли «Ростов» в 30-м туре (1:0).
– Пока не хочется выделять лучшего игрока сезона.
– Это лучший сезон РПЛ?
– Лучший впереди. Даю прогноз, что в следующем интриги будет больше. Сейчас за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше.
Борьба за выживание – отдельная история, триллер и блокбастер. Дальше будет еще более интересно, – сказал Алаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
