  Дивеев о чемпионстве «Зенита»: «Такое чувство не передать словами. Переживу эмоции и скажу»
Дивеев о чемпионстве «Зенита»: «Такое чувство не передать словами. Переживу эмоции и скажу»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ, которая обеспечила петербургскому клубу чемпионство. 

Это первый титул РПЛ в карьере Дивеева, зимой он ушел из ЦСКА. 

– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.

– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».

– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».

–  Когда поняли, что стали чемпионами?

– После финального свистка.

– Вы впервые выиграли золотые медали.

– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами, – сказал Дивеев

Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА

Спасибо Челистини за обмен.
ОтветZarvuR2020
Спасибо Челистини за обмен.
Скинули балласт
Красавец Игорь, эх, давно надо было в Зенит. Ну как говорится всему свое время.
Дивеев конечно удачно перешел. Кстати, оказался очень важным игроком этой чемпионской команды.
Хороший защитник - трудовой. Не в обиду Гонду, но Зенит выиграл именно с Дивеевым
С Дивеевым Семак и Зенит прям в точку попали))
Очень критично воспринимал его переход. Был не прав. Игорь отлично вписался, еще и приятным парнем оказался. Спасибо!
Дивеев идеально вписался в команду, конечно. Дай бог здоровья и долгих плодотворных лет работы в Зените.
С победой!
Ко двору ты пришелся, парень. Так держать!
Перешел за трофеем, а выиграл титул
Так хорошо влился.,думаю в следующем сезоне с капитанской повязкой будет.
