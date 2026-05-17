Дивеев о чемпионстве «Зенита»: «Такое чувство не передать словами. Переживу эмоции и скажу»

Дивеев о чемпионстве с «Зенитом»: чувства не передать словами.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ , которая обеспечила петербургскому клубу чемпионство.

Это первый титул РПЛ в карьере Дивеева , зимой он ушел из ЦСКА.

– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова ». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.

– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».

– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».

– Когда поняли, что стали чемпионами?

– После финального свистка.

– Вы впервые выиграли золотые медали.

– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами, – сказал Дивеев .

