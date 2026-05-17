Дивеев о чемпионстве «Зенита»: «Такое чувство не передать словами. Переживу эмоции и скажу»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ, которая обеспечила петербургскому клубу чемпионство.
Это первый титул РПЛ в карьере Дивеева, зимой он ушел из ЦСКА.
– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.
– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».
– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».
– Когда поняли, что стали чемпионами?
– После финального свистка.
– Вы впервые выиграли золотые медали.
– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами, – сказал Дивеев.
