Карседо про 0:0 с «Махачкалой»: «Спартак» хотел победить, но нам не удалось сыграть как нужно. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не хватало спокойствия»
Хуан Карседо прокомментировал ничью с «Динамо» Махачкала (0:0), из-за которой был упущен шанс занять в Мир РПЛ третье место.
«Мы хотели победить, но нам не удалось сыграть так, как это нужно было. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не удалось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Нам не хватало спокойствия, чтобы контролировать мяч, переводить его с флага на фланг.
Мы хотели поберечь Барко, он не мог полноценно принимать участие в тренировках в последние дни», – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Игра - весьма примитивная. Маркиньос, Солари - двойка. Вчерашний дублер Дмитриев выходит и мигом добавляет остроты.
Угальде со сбитым прицелом полгода как.
И к чему нам все эти латиноамериканцы?