Карседо про 0:0 с «Махачкалой»: «Спартак» хотел победить, но нам не удалось сыграть как нужно. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не хватало спокойствия»

Карседо про 0:0 с Махачкалой: они играли в оборонительный футбол.

Хуан Карседо прокомментировал ничью с «Динамо » Махачкала (0:0), из-за которой был упущен шанс занять в Мир РПЛ третье место.

«Мы хотели победить, но нам не удалось сыграть так, как это нужно было. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не удалось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Нам не хватало спокойствия, чтобы контролировать мяч, переводить его с флага на фланг.

Мы хотели поберечь Барко , он не мог полноценно принимать участие в тренировках в последние дни», – сказал главный тренер «Спартака ».