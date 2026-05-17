Быстров о переговорах «ПСЖ» по Батракову: «Вы с температурой, что ли? Видели Алексея в сборной? На фоне пленных команд без бутс. И нихрена не можем, понимаешь?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.

«Мы же знаем, что есть переговоры, это не вакуум, это реальность», – сказал Александр Дорский.

«Какая реальность? Что «ПСЖ» сейчас ведет переговоры по Батракову и Кисляку? Ты что, блин? Градусник принесите, пожалуйста, Дорскому, измерьте температуру!

Вы видели Батракова в нашей сборной? На фоне пленных. Ты просто сравнивай (смотрит на Севастьяна Терлецкого – Спортс’‘). На фоне пленных команд, которые приехали без бутс, и нихрена не можем сделать, понимаешь?

Ну без бутс люди приехали – и мы сейчас говорим про Батракова в «ПСЖ». Ну ты что, реально, вы с температурой, что ли?» – заявил Владимир Быстров.

20-летний Батраков забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистику можно изучить по ссылке.

Ага, поднимите все интервью про Сафонова и все тоже смеялись, а теперь???
T622222
У Сафонов были 3 топовых матча в ЛЧ за Краснодар)
T622222
на одного Сафонова найдётся 10 агентских вбросов. что характерно, слухов про Сафонова особо не было - сразу вышла новость о подписании. и скепсис был по поводу его перспектив в команде, а не по переходу.
про Батракова же просто говорят уже пару месяцев. при том что по игре он сильно сдал. так что тут больше похоже на набивание цены для продажи в какой-нибудь Зенит или Спартак.
С кем надо провести переговоры, чтобы ваша реклама в приложениях по-человечески закрывалась?
Peter Parker
С программой, которая режет рекламу в приложениях)
Peter Parker
Как себя надо не любить, чтобы от рекламы не избавляться. Тем более, что Спортсом с ней вообще невозможно пользоваться
Какой же неприятный Володька
RM
Как человек крайне неадекватный конечно, но мысли часто дельные выдаёт, только бы научился их ещё правильно высказывать.
RM
Тополиный пух - быстров петух (с)
Видел Батракова в играх РПЛ. Там повыше уровень, чем против пленных без бутс. Нормальный пацан. Играть может и умеет. Ему - удачи в Европе. Володьке - протрезветь
А когда покупали Дро Фернандеса, то какие матчи сборных смотрела скаутская служба
REDDEVIL
Дро выпускник академии какого клуба?
REDDEVIL
Россия - Никарагуа
Ну, на фоне "пленных команд без бутс" и Сафонов бабочки пускает, а оно вон как оказалось :)
Надо сравнивать его с его же партнёрами. Он на совсем другом уровне в сравнении с ними, они его тянут вниз. Надеюсь, он сыграл свою последнюю игру в РПЛ, ему тут больше нечего делать.
Я видел как Сафонов прямой удар в него идущий, от какой-то команду Бутумбы пропустил в сборной, и ниче, играет себе главного в псж
Petr Friendship
Он и в ПСЖ с угловых дичь пускал и я уверен ещё будет пускать. Остальные киперы там видимо совсем трупы
adeptik
Я знаю брат. Но тут за него впрягаются, попробуй скажи что мяч на его совести - в 10 минусов улетаешь
При всей агрессивной эмоциональности Быстрова,в деталях он прав. В «ПСЖ» Батракову точно рановато. А вот условный «Лацио» был-бы в самый раз.
Тиджани Бабангида
Ну хвича смог и Леха сможет. Или ему че тоже в середняках италии сначала помариноваться, если есть возможность этого не делать?
Petr Friendship
Дак хвича поехал сначала в сериал, где тоже адаптировался к скоростям и уровню
Помню скептически был настроен на счет Хвичи, как его поляки без проблем съедали в ле с рубином. Но время все расставило на свои места. В ПСЖ люди не просто так едят свой хлеб. Оба футболиста интересные и чем раньше они попадут в более конкурентную среду тем раньше вырастут. Но конечно никто не отменяет, что может все пойти не так. По мне стоит просто поддержать ребят. Потенциал виден и глупо с этим спорить.
