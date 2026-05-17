Быстров о переговорах «ПСЖ» по Батракову: «Вы с температурой, что ли? Видели Алексея в сборной? На фоне пленных команд без бутс. И нихрена не можем, понимаешь?»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.
«Мы же знаем, что есть переговоры, это не вакуум, это реальность», – сказал Александр Дорский.
«Какая реальность? Что «ПСЖ» сейчас ведет переговоры по Батракову и Кисляку? Ты что, блин? Градусник принесите, пожалуйста, Дорскому, измерьте температуру!
Вы видели Батракова в нашей сборной? На фоне пленных. Ты просто сравнивай (смотрит на Севастьяна Терлецкого – Спортс’‘). На фоне пленных команд, которые приехали без бутс, и нихрена не можем сделать, понимаешь?
Ну без бутс люди приехали – и мы сейчас говорим про Батракова в «ПСЖ». Ну ты что, реально, вы с температурой, что ли?» – заявил Владимир Быстров.
20-летний Батраков забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.
про Батракова же просто говорят уже пару месяцев. при том что по игре он сильно сдал. так что тут больше похоже на набивание цены для продажи в какой-нибудь Зенит или Спартак.