Быстров о переговорах «ПСЖ» по Батракову: «Вы с температурой, что ли? Видели Алексея в сборной? На фоне пленных команд без бутс. И нихрена не можем, понимаешь?»

Быстров о Батракове и «ПСЖ»: вы с температурой, что ли.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову и хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.

«Мы же знаем, что есть переговоры, это не вакуум, это реальность», – сказал Александр Дорский.

«Какая реальность? Что «ПСЖ» сейчас ведет переговоры по Батракову и Кисляку? Ты что, блин? Градусник принесите, пожалуйста, Дорскому, измерьте температуру!

Вы видели Батракова в нашей сборной? На фоне пленных. Ты просто сравнивай (смотрит на Севастьяна Терлецкого – Спортс’‘). На фоне пленных команд, которые приехали без бутс, и нихрена не можем сделать, понимаешь?

Ну без бутс люди приехали – и мы сейчас говорим про Батракова в «ПСЖ ». Ну ты что, реально, вы с температурой, что ли?» – заявил Владимир Быстров.

20-летний Батраков забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистику можно изучить по ссылке .