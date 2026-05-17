«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время

«Зенит» выиграл Мир РПЛ в 11-й раз за 20 лет.

«Зенит » стал чемпионом России 11 раз за два последних десятилетия.

Первый титул петербуржцы завоевали в 2007 году. Также они победили в 2010-м, 2012-м, 2015-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м, 2023-м и 2024-м.

За это время все московские клубы в общей сложности победили пять раз. Трижды чемпионом был ЦСКА , по разу – «Локомотив » и «Спартак ».