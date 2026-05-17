0

«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время

«Зенит» выиграл Мир РПЛ в 11-й раз за 20 лет.

«Зенит» стал чемпионом России 11 раз за два последних десятилетия.

Первый титул петербуржцы завоевали в 2007 году. Также они победили в 2010-м, 2012-м, 2015-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м, 2023-м и 2024-м.

За это время все московские клубы в общей сложности победили пять раз. Трижды чемпионом был ЦСКА, по разу – «Локомотив» и «Спартак».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26941 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Больше говна на вентилятор, спортс, больше!!
За последние 8 лет у московских команд 0 чемпионств!
ОтветОчки Дани Алвеса
Больше говна на вентилятор, спортс, больше!! За последние 8 лет у московских команд 0 чемпионств!
И еще как минимум 8 лет впереди)
ОтветОчки Дани Алвеса
Больше говна на вентилятор, спортс, больше!! За последние 8 лет у московских команд 0 чемпионств!
Дорский пусть радуется. У других городов и 300 лет нет чемпионство ну и что? Почему в свой праздник нужно обязательно вспоминать Москву? Ведь прямым конкурентом был Краснодар
У болельщиков Спартака начинается очень сложный период времени - пытаться болеть за Спартак в финале кубка впервые за 4 года, а не за Краснодар или Динамо..
ОтветКамбоджа Иванов
У болельщиков Спартака начинается очень сложный период времени - пытаться болеть за Спартак в финале кубка впервые за 4 года, а не за Краснодар или Динамо..
Комментарий скрыт
ОтветКамбоджа Иванов
У болельщиков Спартака начинается очень сложный период времени - пытаться болеть за Спартак в финале кубка впервые за 4 года, а не за Краснодар или Динамо..
Так это уже ни на что не повлияет:

Самый титулованный Чемпион России - Зенит (11)
Самый титулованный Чемпион СССР - Динамо К (13)

Спартак по факту упустил всё своё наследие за каких-то 20 лет, став вечно вторым по всем статьям

Я даже не знаю, как после такого стоит оценивать деятельность руководства клуба :))
Зенит показал по очкам второй результат в эпоху Семака, не проиграл ни одного матча прямым конкурентам, да и вообще проиграл за сезон только Ахмату и Оренбургу, что погрешность, вырывал золото в борьбе с сильнейшим за многие годы соперником. И при все этом сплошные «позор», «липа» и тд. Люди просто неадекватные) По игре вопросы, конечно, есть, сегодняшний матч тоже печальный по картинке, но где тут заговор, незаслуженная победа? Если брать судейские скандалы, то уж извините, но если и начать вспоминать, то у Краснодара найдётся побольше спорных моментов.
Поэтому всех СБГ с заслуженной победой! Всем не СБГ, кто находит силы не писать грязь, спасибо)
ОтветЯмальский СБГ
Зенит показал по очкам второй результат в эпоху Семака, не проиграл ни одного матча прямым конкурентам, да и вообще проиграл за сезон только Ахмату и Оренбургу, что погрешность, вырывал золото в борьбе с сильнейшим за многие годы соперником. И при все этом сплошные «позор», «липа» и тд. Люди просто неадекватные) По игре вопросы, конечно, есть, сегодняшний матч тоже печальный по картинке, но где тут заговор, незаслуженная победа? Если брать судейские скандалы, то уж извините, но если и начать вспоминать, то у Краснодара найдётся побольше спорных моментов. Поэтому всех СБГ с заслуженной победой! Всем не СБГ, кто находит силы не писать грязь, спасибо)
Разве свой второй результат по очкам при Семаке?
70 очков было в 22/23, 72 очка в 19/20.
Получается третий
ОтветЯмальский СБГ
Зенит показал по очкам второй результат в эпоху Семака, не проиграл ни одного матча прямым конкурентам, да и вообще проиграл за сезон только Ахмату и Оренбургу, что погрешность, вырывал золото в борьбе с сильнейшим за многие годы соперником. И при все этом сплошные «позор», «липа» и тд. Люди просто неадекватные) По игре вопросы, конечно, есть, сегодняшний матч тоже печальный по картинке, но где тут заговор, незаслуженная победа? Если брать судейские скандалы, то уж извините, но если и начать вспоминать, то у Краснодара найдётся побольше спорных моментов. Поэтому всех СБГ с заслуженной победой! Всем не СБГ, кто находит силы не писать грязь, спасибо)
Всё разложил по полочкам
Тотальная доминация
А ведь ещё за эти 20 лет есть Кубок и Суперкубок УЕФА 🏆🏆, 3 выхода в плей-офф ЛЧ и 1/4 ЛЕ ✨
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Тотальная доминация А ведь ещё за эти 20 лет есть Кубок и Суперкубок УЕФА 🏆🏆, 3 выхода в плей-офф ЛЧ и 1/4 ЛЕ ✨
а суперкубок ?
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Тотальная доминация А ведь ещё за эти 20 лет есть Кубок и Суперкубок УЕФА 🏆🏆, 3 выхода в плей-офф ЛЧ и 1/4 ЛЕ ✨
Чё это два выхода, два раза на Бенфику попадали и один раз на Боруссию
Нормально накинул Спортс. Ну объективно, сейчас 2 лучшие команды страны - именно Зенит и Краснодар, и пока нет ничего, что могло бы изменить эту ситуацию
ОтветНадоело париться в бане
Нормально накинул Спортс. Ну объективно, сейчас 2 лучшие команды страны - именно Зенит и Краснодар, и пока нет ничего, что могло бы изменить эту ситуацию
Комментарий скрыт
Ответrozewood
Комментарий скрыт
И даже тут ты соврал ))) неудивительно, ведь спартач не способен не врать
Все эти годы российским футболом рулили зенитовцы!
Мутко, Фупсенко, Дюков, за небольшим и кратким исключением (Толстых)
Вот и весь секрет
Ну и за ними Миллер с огромным мешком народных денег и стадионом, который Зениту обошёлся в 1 руб.
Газпром выиграл РПЛ 12 раз за 20 лет
На лицо очевиднейший комплекс. Зачем указывать кол-во чемпионств конкретно московских команд? Почему не казанских или краснодарских? Огромный мегаполис, а комплексы какие-то провинциальные. Ну повезло Зениту с Миллером, а кроме него ничего и нету. Будь у того же Гинера столько денег или как у Спартака, то за этот же период Зенит 2-3 чемпионства взял бы.
Росстральные колонны зажжены, Лахта-центр расцвечен, у кого- нибудь есть такое?Ах, да, увас табло смешное.
Ответstulovb
Росстральные колонны зажжены, Лахта-центр расцвечен, у кого- нибудь есть такое?Ах, да, увас табло смешное.
И все в честь Кукуяна и Карася
Как же это чудесно! А то мкадыши привыкли катать междусобойчики, да ещё на выезды ездить в соседний район.
ОтветMAXIMum1
Как же это чудесно! А то мкадыши привыкли катать междусобойчики, да ещё на выезды ездить в соседний район.
Бывало и в Химки. И даже сверхдальний Раменское.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
16 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
19 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
25 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
46 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
50 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
56 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
38 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем