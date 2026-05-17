«Зенит» выиграл РПЛ 11 раз за 20 лет. У московских клубов 5 титулов за это время
«Зенит» стал чемпионом России 11 раз за два последних десятилетия.
Первый титул петербуржцы завоевали в 2007 году. Также они победили в 2010-м, 2012-м, 2015-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м, 2023-м и 2024-м.
За это время все московские клубы в общей сложности победили пять раз. Трижды чемпионом был ЦСКА, по разу – «Локомотив» и «Спартак».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
За последние 8 лет у московских команд 0 чемпионств!
Самый титулованный Чемпион России - Зенит (11)
Самый титулованный Чемпион СССР - Динамо К (13)
Спартак по факту упустил всё своё наследие за каких-то 20 лет, став вечно вторым по всем статьям
Я даже не знаю, как после такого стоит оценивать деятельность руководства клуба :))
Поэтому всех СБГ с заслуженной победой! Всем не СБГ, кто находит силы не писать грязь, спасибо)
70 очков было в 22/23, 72 очка в 19/20.
Получается третий
А ведь ещё за эти 20 лет есть Кубок и Суперкубок УЕФА 🏆🏆, 3 выхода в плей-офф ЛЧ и 1/4 ЛЕ ✨
Мутко, Фупсенко, Дюков, за небольшим и кратким исключением (Толстых)
Вот и весь секрет
Ну и за ними Миллер с огромным мешком народных денег и стадионом, который Зениту обошёлся в 1 руб.