  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о победе «Зенита» в РПЛ: «Поздравляю город, болельщиков, вернули чемпионство. Поймал себя на мысли, что я бы шесть предыдущих титулов не глядя отдал ради того, что было здесь»
0

Семак о победе «Зенита» в РПЛ: «Поздравляю город, болельщиков, вернули чемпионство. Поймал себя на мысли, что я бы шесть предыдущих титулов не глядя отдал ради того, что было здесь»

Семак о победе «Зенита» в РПЛ: поздравляю город, болельщиков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве команды. 

Петербуржцы обыграли «Ростов» на выезде в последнем туре (1:0) и завоевали седьмое чемпионство за 8 лет.  

Насколько это было нервно?

– Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал – ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная…

Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надежно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

Чемпионство после годового перерыва, оно особенное для вас?

– Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.

Почему, объясните?

– Все, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея – уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее, – сказал Семак. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27026 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А что было здесь? Минимальное преимущество и игра в 9 защитников?

Не, молодцы, конечно, у Краснодара даже так не получилось. Но вообще игры нет же.
ОтветОчки Дани Алвеса
А что было здесь? Минимальное преимущество и игра в 9 защитников? Не, молодцы, конечно, у Краснодара даже так не получилось. Но вообще игры нет же.
Отнесемся с пониманием, Семак не умеет ставить атакующий футбол, он - травоядный.
ОтветSimbad
Отнесемся с пониманием, Семак не умеет ставить атакующий футбол, он - травоядный.
игуандон
Бред какой то чем это чемпионство важнее шести предыдущих если только слабой игрой
Ответсергей петров
Бред какой то чем это чемпионство важнее шести предыдущих если только слабой игрой
Юбилей же!
Ответсергей петров
Бред какой то чем это чемпионство важнее шести предыдущих если только слабой игрой
Юбилей!
Ну что, всех болельщиков Зенита с победой! Но в финальном матче хотелось бы видеть игру Чемпионов, атакующий потенциал который делал Спаллетти или на худой конец Андре. Но что происходит сейчас меня как болельщика Зенита огорчает. Смотрел параллельно Краснодар, игра у южан надо отдать должное заточена на атаку, радует глаз! Очень хотелось бы увидеть игру Зенита в ЛЧ и что бы они показали там, я не знаю почему так играют, установка Семака на автобус или отсутствие мотивации, но вопросов максимально много...
ОтветПолезный Кефирчик
Ну что, всех болельщиков Зенита с победой! Но в финальном матче хотелось бы видеть игру Чемпионов, атакующий потенциал который делал Спаллетти или на худой конец Андре. Но что происходит сейчас меня как болельщика Зенита огорчает. Смотрел параллельно Краснодар, игра у южан надо отдать должное заточена на атаку, радует глаз! Очень хотелось бы увидеть игру Зенита в ЛЧ и что бы они показали там, я не знаю почему так играют, установка Семака на автобус или отсутствие мотивации, но вопросов максимально много...
Вне всяких сомнений, игра Зенита оставляет желать много лучшего, но сравнивать последний тур странно. Краснодару нужна была ТОЛЬКО победа, он не рисковал абсолютно ничем.
Поржал, как Керж на награждении футболку Дурана вытащил
И такой вот тихой сапой Семак стал уже 7-кратным Чемпионом России 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Поздравляю!
Рад за него, заслужил, в отличие от чванливого и языкастого Карпэнко Карпина и царька Мостового
Надеюсь, столетие после этого закончится) )
Выпускать в нормально складывающемся матче 5 защитника за 30 минут до конца, ведя 1-0, при устраювающим ничейном результате, это бред.
ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ

Одна из самых выдающихся песен о Великой Отечественной — это песня А.Новикова на слова Л.Ошанина "Дороги".

… Снег ли, ветер,
Вспомним, друзья...

Ну что же, давайте вспомним. Вспомним, в каком году отмечали 50-летие Победы. В 1995 году. А когда отмечали 80-летие? В году 2025. Так? Точно так. А почему именно в эти года? А потому, что Великая Отечественная закончилась нашей Победой в 1945 году, и 1945+50=1995, а 1945+80=2025. Надеюсь, никто не сможет мне возразить, даже голубые болельщики голубого Зенита не смогут.

В каком году отмечали 50-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции? Исторически подкованные люди вспомнят, что в 1967 году, потому что 1917+50=1967. А в каком году отмечалось 500-летие открытия Америки Колумбом, каковое(открытие) имело место быть в 1492 году от Р.Х.? Оно - и это можно проверить по газетам - отмечалось в 1992 году, поскольку 1492+500=1992.

Методом математической индукции можно неопровержимо доказать (я сказал: доказать!), что сколько-то_летний юбилей всегда случается, когда к году некоего события прибавляют число юбилейных лет. Если Юрий Долгорукий основал город-герой Москву в, как сейчас помню, 1147 году, то 870-летний юбилей следовало праздновать в 2017 году, ибо 1147+870=2017, и именно в этом году его и праздновали.

На гербе команды с неприличным названием Зенит нарисованы циферки 1925. И сами голубые утверждают, что это год ихнего создания. Конечно, веры голубым никакой быть не может, но для прикола прикинемся, что мы им поверили. И что тогда получается, друзья мои? А получается, что свой столетний юбилей они должны были праздновать в 1925+100=2025 году. Сейчас, кажется, имеет место быть год 2026 (нарочно проверил по календарю — точно, 2026 год на дворе). Так о каком столетнем юбилее нам тут пытаются петь свои песни голубые? И гражданин Дюков, и не обезображенный интеллектом красавец-мужчина Митрофанов, и даже само, прости господи, Миллер в голос утверждают, что столетний юбилей именно щас случился. И получается, товарищи, что по законам арифметики 2026-100=1925. Интересно, сколько бы баллов набрали эти высокоинтеллектуальные гусики с высокой зарплатой, если бы их заставили сдавать ЕГЭ. Неужели тоже 100? Впрочем, не сомневаюсь, что если бы они, как в футболе, сами могли назначать экзаменационную комиссию, то точно получили бы не меньше 100 баллов. С чем мы их все горячо поздравляем.
Ответлиния Мажино
ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ Одна из самых выдающихся песен о Великой Отечественной — это песня А.Новикова на слова Л.Ошанина "Дороги". … Снег ли, ветер, Вспомним, друзья... Ну что же, давайте вспомним. Вспомним, в каком году отмечали 50-летие Победы. В 1995 году. А когда отмечали 80-летие? В году 2025. Так? Точно так. А почему именно в эти года? А потому, что Великая Отечественная закончилась нашей Победой в 1945 году, и 1945+50=1995, а 1945+80=2025. Надеюсь, никто не сможет мне возразить, даже голубые болельщики голубого Зенита не смогут. В каком году отмечали 50-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции? Исторически подкованные люди вспомнят, что в 1967 году, потому что 1917+50=1967. А в каком году отмечалось 500-летие открытия Америки Колумбом, каковое(открытие) имело место быть в 1492 году от Р.Х.? Оно - и это можно проверить по газетам - отмечалось в 1992 году, поскольку 1492+500=1992. Методом математической индукции можно неопровержимо доказать (я сказал: доказать!), что сколько-то_летний юбилей всегда случается, когда к году некоего события прибавляют число юбилейных лет. Если Юрий Долгорукий основал город-герой Москву в, как сейчас помню, 1147 году, то 870-летний юбилей следовало праздновать в 2017 году, ибо 1147+870=2017, и именно в этом году его и праздновали. На гербе команды с неприличным названием Зенит нарисованы циферки 1925. И сами голубые утверждают, что это год ихнего создания. Конечно, веры голубым никакой быть не может, но для прикола прикинемся, что мы им поверили. И что тогда получается, друзья мои? А получается, что свой столетний юбилей они должны были праздновать в 1925+100=2025 году. Сейчас, кажется, имеет место быть год 2026 (нарочно проверил по календарю — точно, 2026 год на дворе). Так о каком столетнем юбилее нам тут пытаются петь свои песни голубые? И гражданин Дюков, и не обезображенный интеллектом красавец-мужчина Митрофанов, и даже само, прости господи, Миллер в голос утверждают, что столетний юбилей именно щас случился. И получается, товарищи, что по законам арифметики 2026-100=1925. Интересно, сколько бы баллов набрали эти высокоинтеллектуальные гусики с высокой зарплатой, если бы их заставили сдавать ЕГЭ. Неужели тоже 100? Впрочем, не сомневаюсь, что если бы они, как в футболе, сами могли назначать экзаменационную комиссию, то точно получили бы не меньше 100 баллов. С чем мы их все горячо поздравляем.
Вот поэтому и ЗПРФ 😃
Ответлиния Мажино
ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ Одна из самых выдающихся песен о Великой Отечественной — это песня А.Новикова на слова Л.Ошанина "Дороги". … Снег ли, ветер, Вспомним, друзья... Ну что же, давайте вспомним. Вспомним, в каком году отмечали 50-летие Победы. В 1995 году. А когда отмечали 80-летие? В году 2025. Так? Точно так. А почему именно в эти года? А потому, что Великая Отечественная закончилась нашей Победой в 1945 году, и 1945+50=1995, а 1945+80=2025. Надеюсь, никто не сможет мне возразить, даже голубые болельщики голубого Зенита не смогут. В каком году отмечали 50-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции? Исторически подкованные люди вспомнят, что в 1967 году, потому что 1917+50=1967. А в каком году отмечалось 500-летие открытия Америки Колумбом, каковое(открытие) имело место быть в 1492 году от Р.Х.? Оно - и это можно проверить по газетам - отмечалось в 1992 году, поскольку 1492+500=1992. Методом математической индукции можно неопровержимо доказать (я сказал: доказать!), что сколько-то_летний юбилей всегда случается, когда к году некоего события прибавляют число юбилейных лет. Если Юрий Долгорукий основал город-герой Москву в, как сейчас помню, 1147 году, то 870-летний юбилей следовало праздновать в 2017 году, ибо 1147+870=2017, и именно в этом году его и праздновали. На гербе команды с неприличным названием Зенит нарисованы циферки 1925. И сами голубые утверждают, что это год ихнего создания. Конечно, веры голубым никакой быть не может, но для прикола прикинемся, что мы им поверили. И что тогда получается, друзья мои? А получается, что свой столетний юбилей они должны были праздновать в 1925+100=2025 году. Сейчас, кажется, имеет место быть год 2026 (нарочно проверил по календарю — точно, 2026 год на дворе). Так о каком столетнем юбилее нам тут пытаются петь свои песни голубые? И гражданин Дюков, и не обезображенный интеллектом красавец-мужчина Митрофанов, и даже само, прости господи, Миллер в голос утверждают, что столетний юбилей именно щас случился. И получается, товарищи, что по законам арифметики 2026-100=1925. Интересно, сколько бы баллов набрали эти высокоинтеллектуальные гусики с высокой зарплатой, если бы их заставили сдавать ЕГЭ. Неужели тоже 100? Впрочем, не сомневаюсь, что если бы они, как в футболе, сами могли назначать экзаменационную комиссию, то точно получили бы не меньше 100 баллов. С чем мы их все горячо поздравляем.
Чем бы дитя не тешилось...
Богданыч не смог бы отдать за это чемпионство предыдущие шесть, потому что без предыдущих его бы уже давно не было в Зените к этому моменту)
В 10-ые годы, когда Ювентус постоянно побеждал в Италии, Бавария в Германии, ПСЖ во Франции, РПЛ реально выглядел выигрышней на их фоне за счёт интриги, и чемпионства Зенита тогда казались более заслуженными, сейчас у меня лично что-то нулевой интерес к этой лиге, уж лучше КХЛ смотреть
ОтветPort Royal
В 10-ые годы, когда Ювентус постоянно побеждал в Италии, Бавария в Германии, ПСЖ во Франции, РПЛ реально выглядел выигрышней на их фоне за счёт интриги, и чемпионства Зенита тогда казались более заслуженными, сейчас у меня лично что-то нулевой интерес к этой лиге, уж лучше КХЛ смотреть
потому что нельзя взять скупить в ска кучу канадцев
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
16 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
32 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
35 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
41 минуту назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
54 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем