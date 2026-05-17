Семак о победе «Зенита» в РПЛ: «Поздравляю город, болельщиков, вернули чемпионство. Поймал себя на мысли, что я бы шесть предыдущих титулов не глядя отдал ради того, что было здесь»

Семак о победе «Зенита» в РПЛ: поздравляю город, болельщиков.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о чемпионстве команды.

Петербуржцы обыграли «Ростов» на выезде в последнем туре (1:0) и завоевали седьмое чемпионство за 8 лет.

– Насколько это было нервно?

– Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал – ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная…

Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надежно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

– Чемпионство после годового перерыва, оно особенное для вас?

– Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.

– Почему, объясните?

– Все, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея – уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее, – сказал Семак.