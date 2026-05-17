  • «Миллер – главный творец чемпионства «Зенита». Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака
«Миллер – главный творец чемпионства «Зенита». Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера главным человеком для чемпионства сине-бело-голубых.

«Зенит» сегодня выиграл титул Мир РПЛ, победив «Ростов» (1:0) в 30-м туре.

«Главный творец чемпионства «Зенита» – Алексей Борисович Миллер.

Среди футболистов таких нет. Почему? Потому что я не могу выделить никого», – сказал Погребняк.

Главный творец потратил 200 млн евро на состав, который против нулевого Ростова в последнем туре выдает:
0 голов с игры
0.26 xG без пенальти
1 голевой момент
26% выигранных единоборств
Легендарный чемпион))
ОтветПапа Футбола
Деньги Газпрома и судьи - главные творцы победы Зенита
ОтветЗа Валенсию с 1999
ну так Миллер то им и платит, так что все верно сказано про главного творца)
Погребняк Паша языком нормально ######
ОтветBartez1986
пашет?
ОтветGuillermo
машет ))
Нечего сказать , когда сам ветеран команды чистосердечно признается , что творец победы - админресурс команды
Вот если Миллер лучший, то пусть этот и платит долги Газпрома, а не выпрашивает у народа, что всё в глубокой ж.....
ОтветLars 09
Корпорация с убытком 3 миллиона в час,не должна тратить такие деньги на футбол........
Ответlopp
Из за этого и убыток
100% именно он со всеми и договорился,а так Зенит был бы 3м.
Как можно логически обьяснить,что Кукуяна,который поставил преступный пенальти в ворота Махачкалы,после которого его надо было через Полиграф посадить!
Нет,его практически сразу садят на Вар на ключевой матч Ростов Зенит.Это как?
Кто принял такое решение?
Вот этого человека кто принял надо также через Полиграф гнать из футбола!
А иам выясниться,что там целая мафия управляет Российским футболом!
В общем стыдоба!
Ответqwertytitarenko
Пенальти динамо в кубке был, при чем тут чемпионат то. А Зениту с Локомотивом поставили. Да и не забил Зенит половину пенальти, чего о них говорить.
А вот здесь Погребняк верно высказался, в кое-то веки))

Зенит

Расходы: ~€132.6 млн (€77.2 млн в 24/25 + €55.5 млн в 25/26)
Расходы (операционные): ~21–23 млрд руб. за сезон (21 млрд в 2024, 22,99 млрд в 2025)

Краснодар

Расходы: ~€29.55 млн (€12.75 млн в 24/25 + €16.8 млн в 25/26)
Расходы (операционные): ~7,3–12 млрд руб. за сезон (7,3 млрд в 2024, 12 млрд в 2025)
ОтветевГений
Ну так Газпром доит всю страну, Европу и Китай. Конечно у них денег больше
Всего только один вопрос - а 2027 году Зенит будет отмечать столетний юбилей Клуба или как пойдет игра? Этому Миллеру до Артура Миллера,как до Луны пешком. Почему? Потому бчто второй был сам по себе гений,а не прилипший к казне проходимец
ОтветчакСЕВЕРНАЯкореа
А почему бы и нет? Нет же такого правила в футболе, что нельзя каждый год юбилей отмечать)) у них денег не много, а миллиард миллиардов много) народ воровать у нас разрешено
Мани мани мани мани мани мани мани мани мани
Отстойный комментарий, как болельщик Зенита говорю)))
ОтветЭлектроВеник
Да, правда обиднее всего
