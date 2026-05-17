«Миллер – главный творец чемпионства «Зенита». Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака

Погребняк о «Зените»: Миллер – главный творец чемпионства.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера главным человеком для чемпионства сине-бело-голубых.

«Зенит» сегодня выиграл титул Мир РПЛ , победив «Ростов » (1:0) в 30-м туре.

«Главный творец чемпионства «Зенита » – Алексей Борисович Миллер.

Среди футболистов таких нет. Почему? Потому что я не могу выделить никого», – сказал Погребняк.