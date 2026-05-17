  • Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после первого в карьере чемпионского титула в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 после победы над «Ростовом» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0). Соболев забил победный гол с пенальти на 14-й минуте.

– Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то я этот титул выиграл! В том году не получилось, в этом – получилось. Поэтому я просто счастлив.

– Какой момент в сезоне был для тебя переломным? Тот, когда ты вышел на замену, фраза, про плохого и хорошего мальчика, ставшая мемом?

– Думаю, да.

– Кому ты можешь посвятить эту победу и такие эмоции?

– Самое главное – что моя семья здесь, на стадионе. Сейчас они спустятся, и мы вместе отпразднуем. Это самое главное.

– Получается, ты всю эту историю с пенальти, которые не шли в сезоне, прекратил. То есть это антипроклятие?

– Получается, так.

– Какая цель осталась у тебя теперь?

– Продолжать выигрывать титулы с «Зенитом», – сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как то мерзко это все....
Ответральф шумахер
Как то мерзко это все....
как и все "чемпионство" ЗПРФ

отбиваться в 6 защей от играющего в 10 человек немотивированного Ростова, забив единственный гол с левой пенки
просто лол))
Ответральф шумахер
Как то мерзко это все....
Теперь можно и сдохнуть со спокойной душой.
Дайте ему праздничную селедку! Заслужил!
Ответспорт и пиво
Дайте ему праздничную селедку! Заслужил!
Русалку
ОтветОчки Дани Алвеса
Русалку
Корюшку
Глядя, как Спартак слил бронзу сегодня, Соболев сделал правильный выбор.
Ладно добился Саня поздравляем!
А мог бы быть чемпионом весны, Саня. Неправильные у тебя приоритеты)
А мог бы с Спартаком сегодня за бронзу бороться. Эх Саня...
ОтветПроблемы Аршавина
А мог бы с Спартаком сегодня за бронзу бороться. Эх Саня...
Не бороться, а бездарно проср@ть)))
Все равно ты Дельфин 🐬🐬🐬
Молодец Соболев, с характером!
Поздравляю все таки ты его заслужил своей игрой
молодец, Соболев... и взял чемпионство по настоящему, забивая голы
