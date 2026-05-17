Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»

Соболев: я шел в «Зенит» за титулами и наконец-то выиграл.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев поделился эмоциями после первого в карьере чемпионского титула в Мир РПЛ .

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 после победы над «Ростовом » в 30-м туре Мир РПЛ (1:0). Соболев забил победный гол с пенальти на 14-й минуте.

– Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то я этот титул выиграл! В том году не получилось, в этом – получилось. Поэтому я просто счастлив.

– Какой момент в сезоне был для тебя переломным? Тот, когда ты вышел на замену, фраза, про плохого и хорошего мальчика, ставшая мемом?

– Думаю, да.

– Кому ты можешь посвятить эту победу и такие эмоции?

– Самое главное – что моя семья здесь, на стадионе. Сейчас они спустятся, и мы вместе отпразднуем. Это самое главное.

– Получается, ты всю эту историю с пенальти, которые не шли в сезоне, прекратил. То есть это антипроклятие?

– Получается, так.

– Какая цель осталась у тебя теперь?

– Продолжать выигрывать титулы с «Зенитом», – сказал Соболев в эфире «Матч ТВ ».