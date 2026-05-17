Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после первого в карьере чемпионского титула в Мир РПЛ.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 после победы над «Ростовом» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0). Соболев забил победный гол с пенальти на 14-й минуте.
– Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то я этот титул выиграл! В том году не получилось, в этом – получилось. Поэтому я просто счастлив.
– Какой момент в сезоне был для тебя переломным? Тот, когда ты вышел на замену, фраза, про плохого и хорошего мальчика, ставшая мемом?
– Думаю, да.
– Кому ты можешь посвятить эту победу и такие эмоции?
– Самое главное – что моя семья здесь, на стадионе. Сейчас они спустятся, и мы вместе отпразднуем. Это самое главное.
– Получается, ты всю эту историю с пенальти, которые не шли в сезоне, прекратил. То есть это антипроклятие?
– Получается, так.
– Какая цель осталась у тебя теперь?
– Продолжать выигрывать титулы с «Зенитом», – сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
отбиваться в 6 защей от играющего в 10 человек немотивированного Ростова, забив единственный гол с левой пенки
