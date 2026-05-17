Адамов завершил сезон РПЛ лидером по числу сухих матчей (15). У Бориско и Ставера по 14 игр на ноль, у Агкацева – 13

Денис Адамов стал лидером по сухим матчам по итогам сезона Мир РПЛ.

Сегодня «Зенит » обыграл «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России и оформил чемпионство.

Таким образом, вратарь петербуржцев Денис Адамов в 15-й раз в этом сезоне не пропустил ни одного гола за игру, став лидером в Мир РПЛ по этому показателю.

У вратаря «Балтики» Максима Бориско и Евгения Ставера из «Рубина » по 14 игр на ноль в этом сезоне.

У голкипера «Краснодара » Станислава Агкацева 13 матчей без пропущенных голов.