Адамов завершил сезон РПЛ лидером по числу сухих матчей (15). У Бориско и Ставера по 14 игр на ноль, у Агкацева – 13

Денис Адамов стал лидером по сухим матчам по итогам сезона Мир РПЛ.

Сегодня «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России и оформил чемпионство. 

Таким образом, вратарь петербуржцев Денис Адамов в 15-й раз в этом сезоне не пропустил ни одного гола за игру, став лидером в Мир РПЛ по этому показателю. 

У вратаря «Балтики» Максима Бориско и Евгения Ставера из «Рубина» по 14 игр на ноль в этом сезоне. 

У голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева 13 матчей без пропущенных голов. 

Комментарии

Молодец, выиграл конкуренцию и, в целом, смотрелся всегда достойно!

Бориско и Агкацев тоже молодцы, первый пойдет на повышение в топ-клуб РПЛ, второй, скорее всего, в Европу!
ОтветРостовский Гусь
Комментарий скрыт
Ну Бориско пропустил последние 7 игр🥲 А так, молодец Адамов
ОтветХейтер всех Доннарум
Тем сильнее его статистика
ОтветХейтер всех Доннарум
Ну по сути и Адамов не 30 матчей сыграл, а толь 25, толь 26. Там только Агкацев и воротчик Рубина все 30 провели
Молодец. Зенит меньше всех пропустил.
как обычно)
Воспитанник Краснодара, кстати. К вопросу "а где воспитанники академии?". Ну вот например.
Полагаю Зенит благодарен академии Краснодара за Адамова так же, как Краснодар благодарен академии Зенита за Петрова
Так и у Зенита воспитаники распиханы по всей РПЛ, в том числе в Краснодаре, ЦСКА, Спартаке и Динамо
Ставер красава!
Хорошенько Балтика в обороне просела при отсутствии Бориско.
