  • Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом
Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Мир РПЛ стали футболисты «Краснодара».

Больше всех в чемпионате в этом сезоне забил Джон Кордоба. На счету колумбийца 17 голов в 28 играх. За ним – Алексей БатраковЛокомотив»), Брайан Хиль («Балтика») и Эдуард Сперцян («Краснодар»), забившие по 13 раз.

При этом Сперцян занял первое место по результативным передачам. Полузащитник сборной Армении отдал в РПЛ 16 голевых пасов. У Батракова и Максима Глушенкова («Зенит») – по 9.

Также у Сперцяна наибольшее число голевых действий в завершающемся сезоне – 29.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Сперцяну желаю найти себе клуб в Европе. Пора, перерос уже уровень РПЛ
ОтветНадоело париться в бане
Комментарий скрыт
ОтветНадоело париться в бане
А есть вообще предложения? А то Батракова с Кисляком уже вовсю отправляют чуть ли не в топ-клубы, а касательно Сперцяна были только новости про Аякс несколько лет назад. Кстати, Кордоба тоже не был бы лишним в условной Боруссии или Аталанте
Красавчик, не то что наши деревяшки. Напоминает иногда своей игрой Вагнер Лава из ЦСКА топовой давности
ОтветПолезный Кефирчик
Комментарий скрыт
Заметили какие токсики питерские фанаты?
ОтветДядя ТУРА
Терпи
ОтветДядя ТУРА
Комментарий скрыт
По сути, и чемпионом должны становиться, но связка Карасев-Кукуян зарешала, как и в матче с Динамо МХ

Левая пенка (мяч ушел за пределы поля)

А самое смешное, что даже после левой пенки и удаления Ростова, ЗПРФ играл в 6 защитников
Уахахахахахаах

Самый позорный чемпион в истории российского футбола
ОтветевГений
выпей пива, поплачь и спать ложись✊🤡😀
Миронов стал самым высокооплачиваемым игроком!
ОтветГеннадий Крокодилов_1116308223
Сначала Песьяков, теперь вот Миронов)), история повторяется, два последних чемпионства добыты в матчах против Ростова в последнем туре)), не без помощи одного из игроков Ростова, в первый раз случайность), второй раз совпадение)))
13 + 16 - это мощь!
Кордоба и Сперцян - топы. Но вдвоем не вытянуть
В общем и целом заслуженно
Зенит "чемпионом" с 15 пенальти.
Локомотив к сожалению, провалил финальную часть РПЛ..! Что -то нужно делать со спадами, который год..!
В матче с ЦСКА выглядел беспомощно , сдулся ...!! Во многом вина в слабом составе, менеджмент работает откровенно плохо...!!₽
Ответmburenyuk@icloud.com
Мне кажется у вас медштаб и тренеры по физподготовке сильно косячные. Который год вижу что тура до 15 локо просто летит по полю, а чем ближе к концу - тем грустнее с физикой.
ОтветЛирой Дженкинс
Согласен, физика основа, если она «хромает» техника не поможет...!
