Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом
Кордоба и Сперцян стали лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом РПЛ.
Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Мир РПЛ стали футболисты «Краснодара».
Больше всех в чемпионате в этом сезоне забил Джон Кордоба. На счету колумбийца 17 голов в 28 играх. За ним – Алексей Батраков («Локомотив»), Брайан Хиль («Балтика») и Эдуард Сперцян («Краснодар»), забившие по 13 раз.
При этом Сперцян занял первое место по результативным передачам. Полузащитник сборной Армении отдал в РПЛ 16 голевых пасов. У Батракова и Максима Глушенкова («Зенит») – по 9.
Также у Сперцяна наибольшее число голевых действий в завершающемся сезоне – 29.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27025 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Левая пенка (мяч ушел за пределы поля)
А самое смешное, что даже после левой пенки и удаления Ростова, ЗПРФ играл в 6 защитников
Уахахахахахаах
Самый позорный чемпион в истории российского футбола
В матче с ЦСКА выглядел беспомощно , сдулся ...!! Во многом вина в слабом составе, менеджмент работает откровенно плохо...!!₽