Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом

Кордоба и Сперцян стали лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом РПЛ.

Больше всех в чемпионате в этом сезоне забил Джон Кордоба . На счету колумбийца 17 голов в 28 играх. За ним – Алексей Батраков («Локомотив »), Брайан Хиль («Балтика ») и Эдуард Сперцян («Краснодар»), забившие по 13 раз.

При этом Сперцян занял первое место по результативным передачам. Полузащитник сборной Армении отдал в РПЛ 16 голевых пасов. У Батракова и Максима Глушенкова («Зенит») – по 9.

Также у Сперцяна наибольшее число голевых действий в завершающемся сезоне – 29.