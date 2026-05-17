Гурцкая о Максименко: «Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил. Александр, может, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но и не пускает»

Тимур Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» поделился мнением об игре голкипера «Спартака » Александра Максименко .

«Он, может быть, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но он не пускает. Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил», – сказал Тимур Гурцкая .

В этом сезоне Максименко провел 30 матчей в Мир РПЛ , пропустил 39 голов и сыграл 7 игр на ноль.