Гурцкая о Максименко: «Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил. Александр, может, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но и не пускает»
Тимур Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.
«Он, может быть, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но он не пускает. Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил», – сказал Тимур Гурцкая.
В этом сезоне Максименко провел 30 матчей в Мир РПЛ, пропустил 39 голов и сыграл 7 игр на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» в ВКонтакте
Кто бы например спросил с Литвинова, который почти всю жизнь с Макси играет и вообще полевой, но зачастую подсовывает ему мяч под нерабочую ногу? Или вообще с тренерского штаба вратарей, почему с Урваничке Максименко и выходы играл и все на свете. А сейчас другие установки.
у Зенита пропущено 19 при 21хГА
у Краснодара пропущено 23 при 24хГА
у Локо пропущено 39 при 39хГА
у Динамо 40 при 36хГА
у ЦСКА 33 при 36хГА
вот и думайте, как он спасает... и так уже 3-4 сезона точно)
именно поэтому Зенит и Краснодар борются за чемпионство, а Спартак ни за что)