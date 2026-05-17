  • Гурцкая о Максименко: «Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил. Александр, может, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но и не пускает»
Тимур Гурцкая оценил игру Александра Максименко.

Тимур Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Он, может быть, не сверхнадежный, что-то якобы не вытаскивает, но он не пускает. Ни в одном голе нельзя сказать, что он нагадил», – сказал Тимур Гурцкая.

В этом сезоне Максименко провел 30 матчей в Мир РПЛ, пропустил 39 голов и сыграл 7 игр на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке.

Одно можно сказать точно: чемпионство упустил не Максименко)
И даже не нагадил
Одно можно сказать точно: чемпионство взял Зенит
Я не прям часто смотрю Спартак, но по тем матчам, что смотрел, показалось, будто бы игра Максименко очень тесно связана с его лишними килограммами. Был момент, когда у него харя была ей-богу, так он даже за мячами почти не прыгал. Сейчас похудел, стал просто неплохим вратарем средней руки.
Какие @@@ килограммы? Ну какие? Посмотри абсолютно любое видео с Максименко, где он голый по пояс. Хоть с зимних сборов при Абаскале, когда они в море купаются, что в раздевалке в кубке после Зенита, когда Карседо речь толкает. Куда ему еще быть худее.
в 21-22 годах прям были видны его лишние кг во время трансляций. И по-моему как раз в этот момент на него наибольшее кол-во фекалий летело от кб. Где-то как раз после 22-го и похудел
На мнение Гурцкая должно быть всем абсолютно фиолетово, вне зависимости от клубных предпочтений, мнит себя Бубновым или Уткиным, а на деле пшик
Как Бубнов и Уткин в одной строке оказались? 😃
Да вообще-то вытаскивает. Просто по давней традиции все что отразил Максименко это «в него попали», все что отразил Селихов это «ваусупермегасейв за всю историю футбола».

Кто бы например спросил с Литвинова, который почти всю жизнь с Макси играет и вообще полевой, но зачастую подсовывает ему мяч под нерабочую ногу? Или вообще с тренерского штаба вратарей, почему с Урваничке Максименко и выходы играл и все на свете. А сейчас другие установки.
39 пропущенных) у Спартака при 31 допущенных по хГА
у Зенита пропущено 19 при 21хГА
у Краснодара пропущено 23 при 24хГА
у Локо пропущено 39 при 39хГА
у Динамо 40 при 36хГА
у ЦСКА 33 при 36хГА

вот и думайте, как он спасает... и так уже 3-4 сезона точно)
именно поэтому Зенит и Краснодар борются за чемпионство, а Спартак ни за что)
Не особо следил за его игрой, но читая комментарии от кб братьев, мне кажется они мягко скажем не согласятся с словами Тимура
КБ братья так писали про Ковалевски, потом про Плетикосу, потом про Диканя, затем про Беленова и Реброва. Дошла очередь до Максименко.
Не ври про Ковалевски, Плетикосу и Диканя, единичные случаи только. А про Максименко это явление массовое, да и до того, чтобы гордо именоваться - "мешок" абсолютно заслуженно, доигрался только он.
середнячок по меркам РПЛ
Ну по статистике там совсем наоборот!
Он падает,как мешок с картошкой.Такое впечатление,что у него пузо.Реально ряху отъел.Он моложе стройнее был
Тимурчик видимо как-то связан по агентской части с Максименко, раз так говорит. Примерно как Селюк пиарит своих загорелых.
Спартак пропустил 39 мячей.... Рафик ни в чем не виноват)
