Винисиус забил 16-й гол в сезоне Ла Лиги – «Севилье»

Винисиус забил 16-й гол в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор открыл счет в матче 37-го тура Ла Лиги против «Севильи».

Бразилец забил на 15-й минуте встречи после скидки грудью от Килиана Мбаппе (1:0, первый тайм).

Ранее Винисиус не забивал 2 матча подряд, до этого он сделал дубль в игре с «Эспаньолом» 3 мая (2:0).

Всего на счету вингера 16 голов и 5 результативных передач в 35 матчах нынешнего сезона Ла Лиги . Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь .