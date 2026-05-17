Винисиус забил 16-й гол в сезоне Ла Лиги – «Севилье»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор открыл счет в матче 37-го тура Ла Лиги против «Севильи».
Бразилец забил на 15-й минуте встречи после скидки грудью от Килиана Мбаппе (1:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Винисиус не забивал 2 матча подряд, до этого он сделал дубль в игре с «Эспаньолом» 3 мая (2:0).
Всего на счету вингера 16 голов и 5 результативных передач в 35 матчах нынешнего сезона Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
