  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» забил больше всех в сезоне РПЛ – 60 мячей, «Локо» – 54, «Зенит» – 53. Петербуржцы меньше всех пропустили – 19 голов
0

«Краснодар» забил больше всех в сезоне РПЛ – 60 мячей, «Локо» – 54, «Зенит» – 53. Петербуржцы меньше всех пропустили – 19 голов

«Краснодар» забил больше всех в сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» стал лучшей командой завершившегося чемпионата России по разнице забитых и пропущенных мячей – 37. 

Команда Мурада Мусаева поразила ворота соперников 60 раз – больше всех в Мир РПЛ. «Быки» пропустили 23 мяча. 

У «Локомотива» 54 гола при 39 пропущенных, у чемпиона России «Зенита» – 53/19, у «Динамо» – 51/40, у «Спартака» – 47/39, у ЦСКА – 44/33, у «Балтики» – 38/21. 

Худшей командой по забитым мячам стало махачкалинское «Динамо» (19). Пропущенных больше всего у «Сочи» с последнего места (60), а меньше всего у «Зенита» (19). 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26935 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСочи
logoЦСКА
logoБалтика
logoСпартак

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Локомотив был даже не в топ 5 у буков, журналистов, экспертов, но вот приехали, много забили для рос чемпа, ещё больше не забили, нормальное число поражений, аномально много ничьих, в том числе из-за ошибок судей. Хорошая команда, реально призеры
ОтветavcgloronalduMU
Локомотив был даже не в топ 5 у буков, журналистов, экспертов, но вот приехали, много забили для рос чемпа, ещё больше не забили, нормальное число поражений, аномально много ничьих, в том числе из-за ошибок судей. Хорошая команда, реально призеры
По соотношению цена/качество(результат) - «Локомотив» лучшая команда этого сезона.
Кто мог бы подумать, что Зенит с его дорогущими легионерами забьет меньше Локомотива?
Вот и закончился очередной сезон, берегите себя для нового! До новых встреч!
Зенит меньше всех проиграл.
ОтветВиктор
Зенит меньше всех проиграл.
Зачем про это писать?
Так не накинешь для хейтеров
ОтветВиктор
Зенит меньше всех проиграл.
И набрал 4 очка с этими "забили больше всех"
Отдельный привет ростовчанам, которые обещали Краснодару помочь в битве за чемпионстве. Мало того, что показали себя kuck oldами, так еще и завоздуханили и проиграли. Относится исключительно к тем, кто там что-то говорил от лица всего Ростова.
ОтветЭдуардо Силва
Отдельный привет ростовчанам, которые обещали Краснодару помочь в битве за чемпионстве. Мало того, что показали себя kuck oldами, так еще и завоздуханили и проиграли. Относится исключительно к тем, кто там что-то говорил от лица всего Ростова.
Если бы не ручной карась, то все могло быть совсем по другому, там зПРФ не доминировал вообще
А сколько зенит с пенальти ещё забил?
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
У тебя ошибка в нике, исправь - ЗПРФ!
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ну, не расстраивайся, у вас тоже рекорды, по пенальти в сезоне, по отмененным голам соперников, по левым решениям судей в целом.
зениту больше всех пенальти ставили, а они всего лишь 3 по количеству забитых, зато юбилей переносить опять не придется
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
15 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
18 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
24 минуты назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
45 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
49 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
55 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
37 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем