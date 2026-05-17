«Краснодар» забил больше всех в сезоне РПЛ – 60 мячей, «Локо» – 54, «Зенит» – 53. Петербуржцы меньше всех пропустили – 19 голов
«Краснодар» забил больше всех в сезоне Мир РПЛ.
«Краснодар» стал лучшей командой завершившегося чемпионата России по разнице забитых и пропущенных мячей – 37.
Команда Мурада Мусаева поразила ворота соперников 60 раз – больше всех в Мир РПЛ. «Быки» пропустили 23 мяча.
У «Локомотива» 54 гола при 39 пропущенных, у чемпиона России «Зенита» – 53/19, у «Динамо» – 51/40, у «Спартака» – 47/39, у ЦСКА – 44/33, у «Балтики» – 38/21.
Худшей командой по забитым мячам стало махачкалинское «Динамо» (19). Пропущенных больше всего у «Сочи» с последнего места (60), а меньше всего у «Зенита» (19).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
