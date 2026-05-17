  • Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА
Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА

Дивеев впервые выиграл титул РПЛ – после перехода в «Зенит» из ЦСКА.

Игорь Дивеев стал чемпионом России сезона-2025/26 в составе «Зенита». Петербуржцы обыграли «Ростов» (1:0) и оформили титул в последнем туре Мир РПЛ.  

Это первый чемпионский титул Дивеева в карьере, зимой защитник перешел в клуб из Санкт‑Петербурга из ЦСКА

В составе армейского клуба футболист дважды становился обладателем Кубка России. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Дивеев шел в Зенит за чемпионством - он выиграл его.
Можно только поздравить с тем, что он его наконец выиграл )

В этом переходе он точно не требовал сразу продать в Питер, а просто разменная монета.
ОтветКирилл
Тут обоюдно.
Футбол игра командная, тут в одиночку не побеждают.
Дивеев в и Соболев пришли стать чемпионами и помогли в этом деле "Зениту".
Удивительно, как Зенит грамотно забрал лучшего российского ЦЗ в обмен на ненужного Гонду. И как ЦСКА на это согласился - они просто развалились после ухода Дивеева.
Ответdreamstep
Судя по игре команды весной, с Дивеевым в составе было бы примерно то же самое.
ЦСКА весной в принципе сломался морально и все пошло в тартарары..
ОтветКирилл
В ЦСКА да, а вот Зенит без Дивеева точно не вывез бы.
Соболев и Дивеев красавцы! Внесли свой вклад.
Красавец, отлично влился в Команду!
Дивеев по совокупности точно заслужил чемпионство. Жаль, что в ЦСКА не получилось , но менеджеры в ЦСКА из года в год стараются слить чемпионство, и небезуспешно
Перешел к победителям
Дивеев, прям сила! Удивительный трансфер
Дивеев очень хорошо вписался в команду и даже если не смотреть на ценность паспорта, дал многое Зениту как в защите так и при стандартах в нападении.
Зенит, однозначно, выиграл от обмена игроками.
Поздравляю Игорь надеюсь не последний
