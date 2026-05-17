Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА

Дивеев впервые выиграл титул РПЛ – после перехода в «Зенит» из ЦСКА.

Игорь Дивеев стал чемпионом России сезона-2025/26 в составе «Зенита ». Петербуржцы обыграли «Ростов» (1:0) и оформили титул в последнем туре Мир РПЛ .

Это первый чемпионский титул Дивеева в карьере, зимой защитник перешел в клуб из Санкт‑Петербурга из ЦСКА .

В составе армейского клуба футболист дважды становился обладателем Кубка России.