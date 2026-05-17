Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА
Игорь Дивеев стал чемпионом России сезона-2025/26 в составе «Зенита». Петербуржцы обыграли «Ростов» (1:0) и оформили титул в последнем туре Мир РПЛ.
Это первый чемпионский титул Дивеева в карьере, зимой защитник перешел в клуб из Санкт‑Петербурга из ЦСКА.
В составе армейского клуба футболист дважды становился обладателем Кубка России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Можно только поздравить с тем, что он его наконец выиграл )
В этом переходе он точно не требовал сразу продать в Питер, а просто разменная монета.
Футбол игра командная, тут в одиночку не побеждают.
Дивеев в и Соболев пришли стать чемпионами и помогли в этом деле "Зениту".
ЦСКА весной в принципе сломался морально и все пошло в тартарары..