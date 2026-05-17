Владелец «Акрона» Морозов про увольнение Тедеева: «Оказывали полное доверие, но этот кредит закончен»

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал решение уволить Заура Тедеева с поста главного тренера.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», – сказал основатель клуба.



«Жаль, что первая победа «Крыльев» над нашей командой в РПЛ выпала именно на сегодня. Мы не опускаем руки, сезон для нас продолжается, и у нас есть все шансы, чтобы остаться в лиге на третий сезон. Впереди – насыщенная неделя с переходными матчами. К ней команду будет готовить другой тренер», – сказал гендиректор Константин Клюшев.