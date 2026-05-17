  • Быстров о Семаке: «Как можно убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам скажет: «Я устал, я ухожу». У него все хорошо»
Быстров о Семаке: «Как можно убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам скажет: «Я устал, я ухожу». У него все хорошо»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» высказался про главного тренера команды Сергея Семака.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ. Семак в качестве тренера петербуржцев выиграл седьмой чемпионский титул.

«Как ты можешь убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам тебе скажет: «Я устал, я ухожу». Он не уйдет. У него все хорошо», – сказал Владимир Быстров.

Семак уже в шаге от Романцева: 7-й титул! Сравнение величия

Да как он уйдет..
Еврокубки (где фанерой пролетал) в перспективе не предвидится.
А с таким необъятным бюджетом в местечковом чемпионате надо умудриться не выигрывать.
Главное Сереже не скучно. Он сам об этом говорил ))
А хуля ему скучать?200,000 лямов бюджет в Евро
Семак нашел идеальную формулу чемпионств: играть ровно так, как нужно, набирать очков, выигрывать единоборств, и тд, ровно столько сколько нужно

Это не "куражный" Зенит Вилаша Боаша, забивавший по 5 за игру и сметавший любого. Это не Зенит Спалетти, доходивший в ЛЧ и проходивший сезон почти без поражений. Это не Зенит Адвоката, возивший Баварию, МЮ, и других

но это самый стабильно-выигрышный, стабильно добивающийся результатов Зенит
проходивший сезон почти без поражений)))

два поражения, столько сколько у Спалетти за сезон в 2010м.
Так и можно игры то нет все его чемпионства последних лет на индивидуальном мастерстве игроков
PS: Виктор Цой :Закрой за мной дверь я ухожу!!!!
По факту так и есть.
Я устал, я ухожу
страшно подумать, кто появится, после таких слов)
