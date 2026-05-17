Быстров о Семаке: «Как можно убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам скажет: «Я устал, я ухожу». У него все хорошо»
Владимир Быстров о Семаке: он не уйдет из «Зенита», у него все хорошо.
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» высказался про главного тренера команды Сергея Семака.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ. Семак в качестве тренера петербуржцев выиграл седьмой чемпионский титул.
«Как ты можешь убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам тебе скажет: «Я устал, я ухожу». Он не уйдет. У него все хорошо», – сказал Владимир Быстров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» в ВКонтакте
Еврокубки (где фанерой пролетал) в перспективе не предвидится.
А с таким необъятным бюджетом в местечковом чемпионате надо умудриться не выигрывать.
Главное Сереже не скучно. Он сам об этом говорил ))
Это не "куражный" Зенит Вилаша Боаша, забивавший по 5 за игру и сметавший любого. Это не Зенит Спалетти, доходивший в ЛЧ и проходивший сезон почти без поражений. Это не Зенит Адвоката, возивший Баварию, МЮ, и других
но это самый стабильно-выигрышный, стабильно добивающийся результатов Зенит
два поражения, столько сколько у Спалетти за сезон в 2010м.
страшно подумать, кто появится, после таких слов)