Быстров о Семаке: «Как можно убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам скажет: «Я устал, я ухожу». У него все хорошо»

Владимир Быстров о Семаке: он не уйдет из «Зенита», у него все хорошо.

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» высказался про главного тренера команды Сергея Семака .

«Зенит » стал чемпионом России по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ . Семак в качестве тренера петербуржцев выиграл седьмой чемпионский титул .

«Как ты можешь убрать тренера, который выигрывает чемпионства? Если только он сам тебе скажет: «Я устал, я ухожу». Он не уйдет. У него все хорошо», – сказал Владимир Быстров .

