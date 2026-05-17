  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» заняло 7-е место в РПЛ и показало худший результат с 2023 года – тогда стали 9-ми
0

«Динамо» заняло 7-е место в РПЛ и показало худший результат с 2023 года – тогда стали 9-ми

«Динамо» показало худший результат в РПЛ с 2023 года.

«Динамо» завершило сезон Мир РПЛ-2025/26 на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые под руководством Ролана Гусева обыграли «Балтику» в гостях со счетом 2:1.

В этом сезоне «Динамо» показало худший результат с 2023 года – тогда команда набрала в чемпионате 45 очков и заняла итоговое 9-е место в таблице. В сезоне-2023/24 бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ, а в сезоне-2024/25 стали 5-ми.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27021 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
logoДинамо Москва
logoБалтика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А 10 лет назад вообще вылетели.
Ответkokorin91
А 10 лет назад вообще вылетели.
Что это как не прогресс?
Эффект Эстонца:)
Это что за статистика по 3 годам? В чем смысл
Спасибо Карпину за это
Теперь товарняки сб России такие же как и игры Динамо на старте чемпа
ОтветavcgloronalduMU
Спасибо Карпину за это Теперь товарняки сб России такие же как и игры Динамо на старте чемпа
А что Карпин, во-первых посмотри состав при Карпине , во-вторых ну сам же Гусев свою и слил команду,а тямы не хватило весной отыграть хорошо.
Карпин изгадил сезон, с Гусевым вообще по чемпионскому графику шли.
Ответsnork
Карпин изгадил сезон, с Гусевым вообще по чемпионскому графику шли.
>>> по чемпионскому графику шли

Но недолго, тура три по-моему :-)
Ответsnork
Карпин изгадил сезон, с Гусевым вообще по чемпионскому графику шли.
Хорошо лепишь. Сейчас бы Карпин за 2 ку боролся бы. А Гусев что , ничего не показал. Так что не свисти. Состав в начале чемпионата посмотри,у Гусева все были в строю,а ты все ноешь про Карпина и третье,ну сами же слили,Карпин то лучший тренер,а они побоялись его
Аж с 2023 года, лол. Динамо не так давно в пердиве играло))
ничего себе. худший сезон аж за три года. ну как же так
Краснодар был более достоит. дивеев красава
Привет руководству и Валере называется. А в целом и общем Динамо Москва к сожалению не умеет играть в футбол уже много лет. Очередной сезон мимо кассы.
Гусев на твердую четверку наработал. Жаль Лунев с травмой весной много пропустил, могли бы и бронзу взять
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Макаров: «Гусев – сильный тренер в кавычках. Он и Пивоваров попытались мне сделать подлянку. Это показало уровень их профессионализма, которого нет»
16 мая, 12:34
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
16 мая, 08:58
Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»
15 мая, 04:37
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
15 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
31 минуту назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
34 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
40 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
53 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем