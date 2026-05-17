«Динамо» заняло 7-е место в РПЛ и показало худший результат с 2023 года – тогда стали 9-ми

«Динамо» показало худший результат в РПЛ с 2023 года.

«Динамо » завершило сезон Мир РПЛ-2025/26 на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые под руководством Ролана Гусева обыграли «Балтику» в гостях со счетом 2:1.

В этом сезоне «Динамо» показало худший результат с 2023 года – тогда команда набрала в чемпионате 45 очков и заняла итоговое 9-е место в таблице. В сезоне-2023/24 бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ, а в сезоне-2024/25 стали 5-ми.