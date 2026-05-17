  • «Акрон» уволил Тедеева после разгрома от «Крыльев». Тольяттинцы стали 13-ми в РПЛ и сыграют в стыках с «Ротором»
«Акрон» уволил Тедеева после разгрома от «Крыльев». Тольяттинцы стали 13-ми в РПЛ и сыграют в стыках с «Ротором»

Тедеев уволен из «Акрона».

«Акрон» объявил об увольнении Заура Тедеева.

Главный тренер покидает свою должность после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (1:4) и перед стыковыми матчами с «Ротором».

Тедеев тренировал команду из Тольятти с конца 2023 года. Под его руководством она вышла в Мир РПЛ, в прошлом сезоне заняла в высшей лиге 9-е место, в этом – 13-е.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Акрона»
Да, вот ещё одни придурошные управленцы сейчас вслед за Пари НН и ЦСКА останутся в луже после таких решений.
Ну кто, кто лучше подготовит Акрон за 2 дня к стыкам?
Ну что за чушь?
а кто подготовит хуже?
Я
Акрон со средней посещаемостью в 3.000 или Ротор с посещаемостью в 16.000 в ФНЛ ( ! ). Лиге нужен Ротор.
Лиге нужен тот, кто получил место по спортивным результатам (см вторую бундеслигу-Эльферсберг, не Ганновер).
В рпл посещаемость изменится у ротора если что. Не переживайте. Фан фан фан айди
Вот и дорвался Дзюба до тренерского места. Наступает эра Тренерища!
Возможно он лучше подготовить команду чем Тэдиев

Вернее 100% он лучше оборону поставит Акрону
Ручище- тренерище
Ротору удачи! 😎
Вперёд, Ротор!
Как же хочется Ротор вместо этой непонятности видеть в РПЛ.
Город достоин, а команда слабовата..
Неожиданно, что перед стыками
Так это уже традиция, чтобы встряхнуть команду, правда увольнение были после первых стыковых матчей, а здесь решили перед стыками.
Урал увольнял Гончаренко в 2024 году, Ахмат Ташуева, а Сочи отстранили Морено в прошлом сезоне.
Акрон - всё, сказка закончилась. Эмоциональные решения руководства в момент разгара борьбы - это крах. Видали таких не раз уже
Это не эмоциональное решение, его увольнение явно было запланировано
Возможно, но, в любом случае, это глупое решение, когда остаются ещё переходные матчи в борьбе за выживание
Наконец то. Лучше поздно чем никогда
