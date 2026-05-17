«Акрон» уволил Тедеева после разгрома от «Крыльев». Тольяттинцы стали 13-ми в РПЛ и сыграют в стыках с «Ротором»

Тедеев уволен из «Акрона».

«Акрон » объявил об увольнении Заура Тедеева .

Главный тренер покидает свою должность после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (1:4) и перед стыковыми матчами с «Ротором ».

Тедеев тренировал команду из Тольятти с конца 2023 года. Под его руководством она вышла в Мир РПЛ , в прошлом сезоне заняла в высшей лиге 9-е место, в этом – 13-е.