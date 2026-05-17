  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Балтики» 4 поражения и 4 ничьих в 8 последних матчах. Команда Талалаева заняла 6-е место в РПЛ
0

У «Балтики» 4 поражения и 4 ничьих в 8 последних матчах. Команда Талалаева заняла 6-е место в РПЛ

«Балтика» не выигрывает в РПЛ с марта.

«Балтика» проиграла «Динамо» (1:2) в матче 30-го тура Мир РПЛ

Таким образом, команда под руководством Андрея Талалаева потерпела 4 поражения подряд, а ранее 4 раза сыграла вничью в чемпионате. 

Последний раз «Балтика» побеждала в марте – 4:0 с «Сочи» дома. 

Калининградцы заняли 6-е место по итогам чемпионата России, набрав 46 очков. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27021 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoСочи
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Андрюша в следующем сезоне вылетит.
ОтветМихаил Рыбкин
Андрюша в следующем сезоне вылетит.
Я думаю он уйдет в цска,а там еще кое как год просидит
Ответsvistoplyakslavs
Я думаю он уйдет в цска,а там еще кое как год просидит
Думаешь Бабаев его возьмёт?
Учитывая, что тот ему к психиатру советовал сходить
Все равно спасибо команде за такой результат для города !
Бились, старались, грызлись на поле.

Очень жаль, что провалили так сильно весну..
Думается, что в следующем сезоне Балтика будет в районе стыков. Без негатива к Балтике, но все к этому идёт, учитывая, что летом забирают Хиля и Андраде
ОтветRoman
Думается, что в следующем сезоне Балтика будет в районе стыков. Без негатива к Балтике, но все к этому идёт, учитывая, что летом забирают Хиля и Андраде
По Хилю: Балтика не отпустит его менее, чем за 8 млн - уже писали об этом.
Да и неизвестно кого привезут на возможную замену.

Самое главное, чтобы Оффора точно спихнули - это ужас, а не нападающий…
Ну сдулись под конец, понятно , банально силёнок не хватило , но в целом , сезон удался!!!
балтика красавцы, согласен
Краснодар не выиграл серебро, Краснодар про..ал золото! Так надо правильно писать.
Талалай каким бы не был придурком показал всем, что даже без гигантского бюджета можно играть на равных с лидерами РПЛ. Причем не в автобус как бердыевский Ростов, а в современный футбол с высоким прессингом. уважение балтийцам!👏
При всем неуважении к Андрюшке, команда отличная. Результат топ по соотношению цена-качество жиес
И Талалаев ещё обижался на невинный и справедливый комментарий Радимова, что Балтика завалила весенний отрезок.
Ну что отдали долг за первый круг,всё нормально, идём дальше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург», «Локо» уступил ЦСКА, «Спартак» сыграл 0:0 с «Махачкалой»
17 мая, 16:56
Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады
17 мая, 15:10
Талалаев о «Балтике»: «Илья Петров ждет ребенка – поздравляем. Мне кажется, вся команда весной беременная, не хватает быстрых и резких движений»
17 мая, 14:54
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
14 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
30 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
33 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
39 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
52 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем