У «Балтики» 4 поражения и 4 ничьих в 8 последних матчах. Команда Талалаева заняла 6-е место в РПЛ

«Балтика» не выигрывает в РПЛ с марта.

«Балтика» проиграла «Динамо » (1:2) в матче 30-го тура Мир РПЛ . Таким образом, команда под руководством Андрея Талалаева потерпела 4 поражения подряд, а ранее 4 раза сыграла вничью в чемпионате. Последний раз «Балтика » побеждала в марте – 4:0 с «Сочи » дома. Калининградцы заняли 6-е место по итогам чемпионата России, набрав 46 очков.