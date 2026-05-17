«Пари НН» вылетел из Мир РПЛ после пяти сезонов

«Пари НН» стал второй командой, покинувшей Мир РПЛ напрямую.

Команда Вадима Гаранина сыграла вничью с «Рубином» в гостях в заключительном туре – 2:2. Она заняла предпоследнее место в таблице.

«Пари НН» вылетает в Лигу PARI после пяти лет в высшем дивизионе. С ним отправляется «Сочи». «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в переходных матчах.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
При всем уважении к тем бедолагам из прекрасного красивейшего города Нижнего Новгорода, кто действительно болел за команду, но Пари НН - это абсолютно картонный плюшевый клуб, непонятно для кого существующий. Каждое решение, каждый трансфер толкал команду все ниже и ниже. Ещё в том году пора было отправиться в лучшую лигу. Надеюсь, расформируют или сменят юрлицо как обычно.
Очки Дани Алвеса
Все бабки в хк торпедо уходят, тут как и волга развалится (если в фнл обосрутся)
Максим Устимов
Торпедо хотя бы радует игрой моментами. А тут за все время существования Пари НН не было никаких моментов чтобы город полюбил эту команду.
Сколько лет были на грани, все время спасались на тоненького. Когда-то должны были провалиться.

Шпилевского не к месту увольняли, с ним может и остались бы
Надоело париться в бане
Кст, седня норм зарубились.
Символично что вылетели два участника прошлогодней позорной истории с переходными матчами.
Как нижегородец следил за командой все эти сезоны, плюс один сезон в ФНЛ
Могу сказать что за все это время самая интересная игра была при Юране, как ни странно, да была обороняющаяся команда, но впереди бегал Севикян, Боселли, Калинский с Гацуком разыгрывали стандарты
При Кержакове было 5 защитников, честно говоря мучения, но игра была всего усидчивая, ребята старались, очки приходили
Потом ушел Равиль Измайлов, сейчас кстати как я понял он в Балтике сделал команду, и все, начались вот эти решения назначать сербов, каких то ноунеймов, брать шлак в команду
В это сезоне Шпилевского на самом деле взяли хорошо, но футболистов ему не дали, нафига было брать играющего тренера, если сразу было понятно что футбола как он хочет не будет? Это не понятно
После перерыва хорошо начали, была игра реально, просто у Пари нет концентрации уже 2 года, ребята не могут играть после 80-ой минуте, у них синдром неудачника, мне это напоминает сборную России на больших турнирах в последнее время (кроме ЧМ 18), когда ногу просто трясутся от принятия решений
Итог такой, в Нижнем построили рядом со стадионом хоккейную арену, со следующего сезона как я понял она будет функционировать, в Торпедо всегда вливались бабки, а со след сезона их будет в разы больше, итого Пари окажется никому не нужен и мы пойдем по дороге Волги
Очень жалко, город у нас отличный и можно было бы сделать фанатскую среду классную, в пример Балтика. Но это просто никому не нужно, намного важнее определённым людям заработать деньги или пристроить кого нибудь, очень жалко что так вышло
Надеемся на лучшее
rx2bb5yscd
Город большой и красивый, но на футбол у вас ходят мало. Хоккей видимо популярней и классная команда Торпедо!!!!! Перезагрузиться надо в 1 лиги, будет хороший управленец и команда заиграет!
rx2bb5yscd
Не надо так про Торпедо,какие бабки вливают.были бы нормальные деньги то не взяли бы мухановых,гераськиных,рожковых, науменковых, не отдали бы Косолапова с абрамовым
Зачем Кержа увольняли?
Вкусный Крекер
А что он показал? Как проигрывали в последние минуты при нем, так и сейчас - Оренбург, ЦСКА...
В принципе ожидаемо, непонятно только, зачем Пари НН решил тренера за три тура до уволить, они только резюме Гаранину обгадили))
a2wai
там и Тедеева уволили
dmitrij.vnukov2017
Ну там в принципе понятно почему, хотят в стыки зайти с более горящими глазами.

Но да, могли все тренерские отставки и раньше пройти.
нН жаль, но отчиститься надо. В том числе и от нового тренера
Сергей Пичугин
кмк, дело далеко не только в тренере.
Сергей Пичугин
Еще и от ублюдочного названия
После Локо Бормана футбола в Нижнем не было. Были персональные кормушки всяких "уважаемых" людей.
Бормана многие называли дельцом и прохиндеес, но на матчи его Локо приятно было ходить и такого позорища с ним не было.
efremovms@gmail.com
Тогда в 90 х и футболисты были . Нехитрое дело , что НН, КамАЗ , Жемчужина купили советских игроков , дал им 3000 баксов и девятку и они втроём затащат всю команду наверх .
Не тренеры , а администраторы .
Короночка от Бормана : ваши премиальные закопаны в штрафной соперника .
Попробуй это скажи нынешним Батраковым , Сельяновым и Лукиным , они дружно поржут ))
efremovms@gmail.com
Дельцом он был, но за команду болел
Надеюсь букмекерское название сменят заодно с руководством
В итоге попу порвал, но все равно был изнасилован игрой в лучшей лиге мира
«Рубин» упустил победу над «Пари НН» – 2:2. Грулев сделал дубль, у Каккоева автогол и ассист
Чемпионат России. «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург», «Локо» уступил ЦСКА, «Спартак» сыграл 0:0 с «Махачкалой»
