«Пари НН» вылетел из Мир РПЛ после пяти сезонов
«Пари НН» стал второй командой, покинувшей Мир РПЛ напрямую.
Команда Вадима Гаранина сыграла вничью с «Рубином» в гостях в заключительном туре – 2:2. Она заняла предпоследнее место в таблице.
«Пари НН» вылетает в Лигу PARI после пяти лет в высшем дивизионе. С ним отправляется «Сочи». «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в переходных матчах.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26970 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Шпилевского не к месту увольняли, с ним может и остались бы
Могу сказать что за все это время самая интересная игра была при Юране, как ни странно, да была обороняющаяся команда, но впереди бегал Севикян, Боселли, Калинский с Гацуком разыгрывали стандарты
При Кержакове было 5 защитников, честно говоря мучения, но игра была всего усидчивая, ребята старались, очки приходили
Потом ушел Равиль Измайлов, сейчас кстати как я понял он в Балтике сделал команду, и все, начались вот эти решения назначать сербов, каких то ноунеймов, брать шлак в команду
В это сезоне Шпилевского на самом деле взяли хорошо, но футболистов ему не дали, нафига было брать играющего тренера, если сразу было понятно что футбола как он хочет не будет? Это не понятно
После перерыва хорошо начали, была игра реально, просто у Пари нет концентрации уже 2 года, ребята не могут играть после 80-ой минуте, у них синдром неудачника, мне это напоминает сборную России на больших турнирах в последнее время (кроме ЧМ 18), когда ногу просто трясутся от принятия решений
Итог такой, в Нижнем построили рядом со стадионом хоккейную арену, со следующего сезона как я понял она будет функционировать, в Торпедо всегда вливались бабки, а со след сезона их будет в разы больше, итого Пари окажется никому не нужен и мы пойдем по дороге Волги
Очень жалко, город у нас отличный и можно было бы сделать фанатскую среду классную, в пример Балтика. Но это просто никому не нужно, намного важнее определённым людям заработать деньги или пристроить кого нибудь, очень жалко что так вышло
Надеемся на лучшее
Но да, могли все тренерские отставки и раньше пройти.
Бормана многие называли дельцом и прохиндеес, но на матчи его Локо приятно было ходить и такого позорища с ним не было.
Не тренеры , а администраторы .
Короночка от Бормана : ваши премиальные закопаны в штрафной соперника .
Попробуй это скажи нынешним Батраковым , Сельяновым и Лукиным , они дружно поржут ))