«Пари НН» вылетел из Мир РПЛ после пяти сезонов

«Пари НН» стал второй командой, покинувшей Мир РПЛ напрямую.

Команда Вадима Гаранина сыграла вничью с «Рубином » в гостях в заключительном туре – 2:2. Она заняла предпоследнее место в таблице.

«Пари НН » вылетает в Лигу PARI после пяти лет в высшем дивизионе. С ним отправляется «Сочи». «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в переходных матчах.