У Соболева первый чемпионский титул в карьере. 29-летний форвард выиграл РПЛ с «Зенитом», забив победный пенальти в чемпионском матче

Соболев выиграл первый чемпионский титул в карьере.

Александр Соболев стал чемпионом России сезона-2025/26 в составе «Зенита ».

Петербуржцы оформили титул в последнем туре, обыграв «Ростов » со счетом 1:0. Соболев реализовал пенальти.

Это первый чемпионский титул 29-летнего нападающего в карьере.

До этого максимальным достижением Соболева в лиге было второе место: со «Спартаком » в сезоне-2020/21 и с «Зенитом» в сезоне-2024/25.