У Соболева первый чемпионский титул в карьере. 29-летний форвард выиграл РПЛ с «Зенитом», забив победный пенальти в чемпионском матче
Александр Соболев стал чемпионом России сезона-2025/26 в составе «Зенита».
Петербуржцы оформили титул в последнем туре, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Соболев реализовал пенальти.
До этого максимальным достижением Соболева в лиге было второе место: со «Спартаком» в сезоне-2020/21 и с «Зенитом» в сезоне-2024/25.
