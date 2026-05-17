«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три года подряд – с сезона-2022/23

«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три года подряд.

«Спартак » остался без медалей Мир РПЛ в третьем сезоне подряд.

По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка – на одно меньше, чем «Локомотив », ставший третьим. В заключительном туре команда под руководством Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с махачкалинским «Динамо » (0:0).

Последний раз «Спартак» попадал в тройку РПЛ по итогам сезона-2022/23 – тогда красно-белые заняли третье место. После этого «Спартак» финишировал на 5-й строчке в сезоне-2023/24, а затем стал четвертым в сезоне-2024/25.