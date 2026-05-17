«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три года подряд – с сезона-2022/23
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка – на одно меньше, чем «Локомотив», ставший третьим. В заключительном туре команда под руководством Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Последний раз «Спартак» попадал в тройку РПЛ по итогам сезона-2022/23 – тогда красно-белые заняли третье место. После этого «Спартак» финишировал на 5-й строчке в сезоне-2023/24, а затем стал четвертым в сезоне-2024/25.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Очень неприятно было смотреть на такую игру в Махачкале.