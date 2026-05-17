0

«Локомотив» в 7-й раз выиграл бронзовые медали РПЛ

«Локомотив» взял бронзу РПЛ.

«Локомотив» стал бронзовым призером Мир РПЛ-2025/26.

Команда под руководством Михаила Галактионова заняла итоговое третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В заключительном, 30-м, туре «Локомотив» уступил ЦСКА со счетом 1:3.

Железнодорожники выиграли бронзовые медали чемпионата России в 7-й раз в своей истории – «Локомотив» вошел в тройку впервые с сезона-2020/21. Команда также 6 раз становилась серебряным призером и трижды становилась чемпионом – последний титул был взят в сезоне-2017/18.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26941 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЦСКА
logoМихаил Галактионов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Локо с бронзой! Молодцы, с таким ограниченным составом, да еще сколько шансов было упущено осенью... ну а весной опять сдулись, ну это причина, что просто нет скамейки, от слова совсем. Вопрос будет ли основной состав в следующем сезоне))) в любом случае будем болеть за любимую команду.!!!
ОтветДмитрий Махаев
Локо с бронзой! Молодцы, с таким ограниченным составом, да еще сколько шансов было упущено осенью... ну а весной опять сдулись, ну это причина, что просто нет скамейки, от слова совсем. Вопрос будет ли основной состав в следующем сезоне))) в любом случае будем болеть за любимую команду.!!!
Комментарий скрыт
ОтветKing_X
Комментарий скрыт
По Салтыкову, Мялковскому и Сарвели - разве непонятно по их игре, ПОЧЕМУ они не в старте и им мало доверяют? Непонятно, почему Вера не в старте?
А кто остаётся кроме них? Тимофеев, Рамирес, Лантратов да молодёжь.
Как будто в душу плюнули, бронза вымученная, спасибо Вадиму Валентиновичу и Махачкале за такой подарок
Ответраскаявшийся жиробас
Как будто в душу плюнули, бронза вымученная, спасибо Вадиму Валентиновичу и Махачкале за такой подарок
Такое же ощущение ...Игры нет , лидеров на поле не видно ... Чисто набор футболистов.
Но стоит отметить , что скамейки просто нету . сдулись ожидаемо весной...
ОтветArtemij Matroskin
Такое же ощущение ...Игры нет , лидеров на поле не видно ... Чисто набор футболистов. Но стоит отметить , что скамейки просто нету . сдулись ожидаемо весной...
Зато Воробьев и Карпукас требуют по 1,5 млн евро в год + бонусы за переподписание. А где они были весной? За ЭТО им еще платить?
Локо конечно валидольно получили бронзу. Но молодцы, практически русским составом играют.
Бронза конечно чудом досталась.
Спасибо Вадиму Валентиновичу!
Ну а Батракову желаю уехать!
Медали с горьким привкусом.
Не только от поражения в дерби, но и от осознания, что пришлось надеяться на Махачкалу. Боже, храни Вадима Евсеева, спасибо за такой подгон.

С медалями поздравляю, по совокупности - команда и тренер их заслужили, и не только за этот сезон, а по совокупности 3,5 лет тренера в команде, в позапрошлом сезоне немного не хватило, в прошлом весна была ещё хуже, а в этот раз всё-таки дотащили.

Медали сейчас - хорошо, потому что вообще непонятно, в каком составе будет команда после летней трансферной кампании, нескольких игроков основы можем недосчитаться.
ОтветDmitry Orlov
Медали с горьким привкусом. Не только от поражения в дерби, но и от осознания, что пришлось надеяться на Махачкалу. Боже, храни Вадима Евсеева, спасибо за такой подгон. С медалями поздравляю, по совокупности - команда и тренер их заслужили, и не только за этот сезон, а по совокупности 3,5 лет тренера в команде, в позапрошлом сезоне немного не хватило, в прошлом весна была ещё хуже, а в этот раз всё-таки дотащили. Медали сейчас - хорошо, потому что вообще непонятно, в каком составе будет команда после летней трансферной кампании, нескольких игроков основы можем недосчитаться.
Из 12 игр весной в чемпионате- три победы (с Балтикой еще повезло), плюс в кубке минимальная на ФНЛ и проигрыш крыльям ….
В общем на любой работе за такое говорят - иди ищи новое место …..
Но прикол в том что медали реально добыты и в том году были шикарные матчи от Локо и Батракова, ладно, празднуем ))🎉
ОтветПинающий Достоинства
Из 12 игр весной в чемпионате- три победы (с Балтикой еще повезло), плюс в кубке минимальная на ФНЛ и проигрыш крыльям …. В общем на любой работе за такое говорят - иди ищи новое место ….. Но прикол в том что медали реально добыты и в том году были шикарные матчи от Локо и Батракова, ладно, празднуем ))🎉
Во-первых, не 3, а 4. Нижний, Акрон, Оренбург, Балтика.
Во-вторых, ничью с Зенитом также занесём в актив.

А в-третьих, искать новое место должен КТО?
Вы всерьёз считаете, что какой-то другой тренер затащил бы Локомотив на 1 место со списанным из Зенита Бакаевым, Руденко из Химок, которого мало кто вообще считал футболистом до этого сезона, Пруцевым, что просиживал лавку в Спартаке, Воробьёвым, который 2 сезона назад играл в Оренбурге и другими?
Или всё-таки, когда у одного из лидеров Вендел, у другого Кордоба, то всё-таки многое решает класс игроков? И тут уже не тренеру, а спортивному руководству надо задавать вопросы?
Перед началом сезона бронза казалась фантастикой для Локомотива, но паровозик смог.
Спасибо за сезон и ждем уже следующего!
ОтветTopordo
Перед началом сезона бронза казалась фантастикой для Локомотива, но паровозик смог. Спасибо за сезон и ждем уже следующего!
Бронза в РПЛ - фантастика для Локомотива?
У тебя проблемы с головой 🤡
ОтветСудейская комната РЖД
Бронза в РПЛ - фантастика для Локомотива? У тебя проблемы с головой 🤡
Скорее у тебя, 🤡
Для этого состава бронза - успех.
Заслужено , как по мне.
А вот к Спартаку с его ресурсами много вопросов))
Локомотив после стартового разгона тормозил, скрипел, шатался, но бронзу удержал. Поздравления им.
Локо с 3 местом,но сегодня были не убедительными...
Очень много вопросов к атаке этой весной. Монтес, Сильянов, Морозов порой больше угрожают воротам, чем наши нападающие и полузащитники. Весной только к Бакаеву нет претензий из атакующих игроков
ОтветRoman
Очень много вопросов к атаке этой весной. Монтес, Сильянов, Морозов порой больше угрожают воротам, чем наши нападающие и полузащитники. Весной только к Бакаеву нет претензий из атакующих игроков
Воробьёва продавать, пока его готов кто-то купить, и искать усиление в атаку.
Но уж если зимой отказались брать Олейникова, который сравнительно небольшую зарплату просил, то я не знаю, кого и за сколько сможем подписать летом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
16 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
19 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
25 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
46 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
50 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
56 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
38 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем