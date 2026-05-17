«Локомотив» в 7-й раз выиграл бронзовые медали РПЛ

«Локомотив» стал бронзовым призером Мир РПЛ-2025/26.

Команда под руководством Михаила Галактионова заняла итоговое третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В заключительном, 30-м, туре «Локомотив» уступил ЦСКА со счетом 1:3.

Железнодорожники выиграли бронзовые медали чемпионата России в 7-й раз в своей истории – «Локомотив » вошел в тройку впервые с сезона-2020/21. Команда также 6 раз становилась серебряным призером и трижды становилась чемпионом – последний титул был взят в сезоне-2017/18.