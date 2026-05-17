«Локомотив» в 7-й раз выиграл бронзовые медали РПЛ
«Локомотив» стал бронзовым призером Мир РПЛ-2025/26.
Команда под руководством Михаила Галактионова заняла итоговое третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В заключительном, 30-м, туре «Локомотив» уступил ЦСКА со счетом 1:3.
Железнодорожники выиграли бронзовые медали чемпионата России в 7-й раз в своей истории – «Локомотив» вошел в тройку впервые с сезона-2020/21. Команда также 6 раз становилась серебряным призером и трижды становилась чемпионом – последний титул был взят в сезоне-2017/18.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
А кто остаётся кроме них? Тимофеев, Рамирес, Лантратов да молодёжь.
Но стоит отметить , что скамейки просто нету . сдулись ожидаемо весной...
Спасибо Вадиму Валентиновичу!
Ну а Батракову желаю уехать!
Не только от поражения в дерби, но и от осознания, что пришлось надеяться на Махачкалу. Боже, храни Вадима Евсеева, спасибо за такой подгон.
С медалями поздравляю, по совокупности - команда и тренер их заслужили, и не только за этот сезон, а по совокупности 3,5 лет тренера в команде, в позапрошлом сезоне немного не хватило, в прошлом весна была ещё хуже, а в этот раз всё-таки дотащили.
Медали сейчас - хорошо, потому что вообще непонятно, в каком составе будет команда после летней трансферной кампании, нескольких игроков основы можем недосчитаться.
В общем на любой работе за такое говорят - иди ищи новое место …..
Но прикол в том что медали реально добыты и в том году были шикарные матчи от Локо и Батракова, ладно, празднуем ))🎉
Во-вторых, ничью с Зенитом также занесём в актив.
А в-третьих, искать новое место должен КТО?
Вы всерьёз считаете, что какой-то другой тренер затащил бы Локомотив на 1 место со списанным из Зенита Бакаевым, Руденко из Химок, которого мало кто вообще считал футболистом до этого сезона, Пруцевым, что просиживал лавку в Спартаке, Воробьёвым, который 2 сезона назад играл в Оренбурге и другими?
Или всё-таки, когда у одного из лидеров Вендел, у другого Кордоба, то всё-таки многое решает класс игроков? И тут уже не тренеру, а спортивному руководству надо задавать вопросы?
Спасибо за сезон и ждем уже следующего!
У тебя проблемы с головой 🤡
Для этого состава бронза - успех.
А вот к Спартаку с его ресурсами много вопросов))
Но уж если зимой отказались брать Олейникова, который сравнительно небольшую зарплату просил, то я не знаю, кого и за сколько сможем подписать летом.