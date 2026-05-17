«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Ростова» после удаления Чистякова

Болельщики «Ростова» скандировали негативную кричалку про «Зенит».

Болельщики «Ростова» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во втором тайме матча 30-го тура Мир РПЛ против петербуржцев (0:1 , второй тайм).

На 71-й минуте защитник Дмитрий Чистяков сбил Вендела в подкате. Главный судья Сергей Карасев показал Чистякову желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

После этого момента болельщики «Ростова» стали скандировать кричалку про соперника.

Кроме того, негативную кричалку также можно было услышать на 49-й минуте, когда защитник «Ростова » Андрей Лангович упал в штрафной «Зенита ». Арбитр не стал ставить пенальти.