  • «Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Ростова» после удаления Чистякова
Болельщики «Ростова» скандировали негативную кричалку про «Зенит».

Болельщики «Ростова» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во втором тайме матча 30-го тура Мир РПЛ против петербуржцев (0:1, второй тайм). 

На 71-й минуте защитник Дмитрий Чистяков сбил Вендела в подкате. Главный судья Сергей Карасев показал Чистякову желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

После этого момента болельщики «Ростова» стали скандировать кричалку про соперника. 

Кроме того, негативную кричалку также можно было услышать на 49-й минуте, когда защитник «Ростова» Андрей Лангович упал в штрафной «Зенита». Арбитр не стал ставить пенальти. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
А в чем они собственно не правы?
ОтветЗлой Руся
Комментарий удален модератором
ОтветАлександр Коларов
Нет, не верно. Мажор, скупающий судей и ослабляющий конкурентов, подключающий админресурс чуть что -- это позор, а обычные клубы, которые от его беспредела страдают - просто обычные клубы
Противно на это смотреть! Так Чемпион не играет! Пенальти, красная, Ростов немотивированный, а эти чемпионы особо сделать ничего не могут. Падают, тянут время, Соболев кривляется болельщикам Ростова…, эти не футбол, это цирк.
Ответnjn5h6xv2y
Какая лига, такой и чемпион, а тех кто к этому серьёзно относится корпорация Миллера держит за дураков
Сложно не согласиться. В чемпионском матче, где и так ничья устраивает, при счете 0:1 тренерский гений выпускает держисраку Алипа.
Чтобы не быть позором, видимо, надо было чтобы за фолы Ростова не свистели, в целом классика
Вся Россия скандирует
Юбиляры в этот раз хорошо постарались - 14 пенок, по уровню тех что были в матче с Динамо МХ. Пришлось даже в последнем туре "поработать"
ОтветевГений
Как же ты полыхаешь!!! От этого победа Зенита еще приятней. Такое г, как ты просто должно страдать. Всегда!
ОтветAuroraBorealis
я сегодня ставочку легкую выиграл, ваще на чилле настроение, ты о чем
просто подсвечиваю позорность клуба, чтобы не витали в облаках, что вас хоть кто-то не ненавидит)
А почему вы не пишете что скандируют против ЦСКА, Динамо Локо Спартака?
ОтветАлександр Коларов
Наверное, там только матом скандируют....
ОтветАлександр Коларов
Это другое, там вся редакция в столице сидит
Деньги и власть Газпрома решают , все регионы страны знают что фк зенит позор российского футбола
Ну в принципе и Я тоже поддерживал Ростов с кричалкой ✊✊✊
Поздравляю редакцию сайта спортс с чемпионством Зенита и желаю не грустить! Ведь в следующем сезоне в РПЛ появится еще одна команда из Москвы, может быть у нее получится побороться с Краснодаром и Зенитом! И какие же грустные комментаторы на матч тв, даже в Мариборе были не такие печальные голоса)
Болельщики кричат, "Ростов" заплатит, у команды денег много.
ОтветАнатолий Смирнов
Да нет ...кричала вся страна!
ОтветIgor Kukharenok
Вы не президент РФ, чтобы от имени всей страны говорить. У нас весь город радовался, что быкам хвост накрутили, а заодно и Ростову-папе
